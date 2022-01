‘Miljarden aan afwaarderingen door verduurzaming’

+Door het verduurzamen van de economie worden veel kantoren, fabrieken en machines de komende jaren opeens veel minder waard. Daarvoor waarschuwt hoogleraar vastgoed Tom Berkhout, die een boek schreef over het afwaarderen van bedrijfsmiddelen. Het gaat eerder om miljarden dan miljoenen die plotseling moeten worden afgewaardeerd.

Een kantoor van enkele decennia oud energieneutraal maken kost veel investeringen. Het alternatief is dat pandeigenaren hun verlies nemen en het vastgoed hoger afschrijven of afwaarderen. Voor de winstbelasting betekent zo’n afwaardering dan een mogelijke aftrekpost. Wat voor commercieel vastgoed geldt, gaat ook op voor fabrieksinstallaties, vrachtwagens en andere productiemiddelen. En soms zelfs voor hele bedrijven. Het nieuwe kabinet wil vaart maken met de verduurzaming van de economie, en trekt daar miljarden euro’s voor uit.

Onrendabele top

De beoogde versnelling noopt ondernemers er toe de economische waarde van hun bedrijfsmiddelen tegen het licht te houden, zegt Tom Berkhout in het Financieele Dagblad. Dat zal vaker dan normaal tot discussie leiden over afschrijven of afwaarderen, voorziet de hoogleraar real estate aan de Nyenrode Business Universiteit, die ook bij de Belastingdienst werkt. Strengere regels of ruimhartige subsidies bekorten de gebruiksduur en daarmee de waarde van bedrijfsmiddelen op de balans. ‘De verduurzamingsoperatie roept de vraag op hoe lang de oude spullen nog meegaan en of bedrijven extra investeringen moeten doen die niet helemaal zijn terug te verdienen’, aldus Berkhout. In dat laatste geval is er sprake van een onrendabele top en dringt zich de vraag op of dat deel van de investering mag worden afgewaardeerd. Dat vergemakkelijkt de stap naar verduurzaming, doordat zo’n afwaardering een aftrekpost voor de winstbelasting zou betekenen.

Goedkoopmansgebruik

Een ander vraagstuk is wanneer en hoe een ondernemer mag afwaarderen. De regels die accountants hiervoor gebruiken in de jaarrekening wijken af van de fiscale regels die door jurisprudentie zijn gevormd. Daarvan hangt echter wel af of een afwaardering ook tot minder winstbelasting leidt. Fiscalisten hanteren een open norm die wordt aangeduid met ‘goedkoopmansgebruik’, legt Berkhout uit in het Financieele Dagblad. ‘Een ondernemer moet voor de fiscus zijn winst vaststellen zoals een goed koopman dat zou doen. Als daarover verschil van inzicht ontstaat met de belastinginspecteur, kan een ondernemer naar de rechter stappen en dat uit procederen. Dat duurt vaak jaren, brengt onzekerheid met zich mee en kost geld, tijd en energie.’

Bron: Het Financieele Dagblad