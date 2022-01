CPB: EU levert Nederland stevig handelsvoordeel op

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) is structureel 3,1% hoger dankzij de handelsvoordelen van de Europese Unie, heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd. Binnen de 27 lidstaten zijn er acht landen die nog meer handelsvoordeel halen uit het EU-lidmaatschap.

Hongarije krijgt de grootste handelsimpuls met een geschatte plus van het bbp van 6,1%. Daarna volgen België, Slowakije (4,4%), Tsjechië, Slovenië (4,3%), Estland, Ierland (,41%) en Oostenrijk (3,6%). ‘Het positieve effect van de EU op handel in goederen en diensten is over de tijd toegenomen, doordat het aantal lidstaten en daarmee de afzetmarkt en het handelsvolume zijn toegenomen. Voor Nederland is de toegenomen goederenhandel vooral toe te schrijven aan de interne markt die vrij verkeer van goederen en diensten binnen de EU garandeert. Nederland is, net als andere kleine open handelslanden, sterk afhankelijk van Europese handel en verdient er dus relatief meer aan.’ De EU zorgt volgens het onderzoek voor om en nabij de 20% meer uitvoer van goederen en diensten. Nederland profiteert relatief gezien veel sterker dan andere landen van de interne markt: die zorgt voor 80% van de groei in toegevoegde waarde van de goederenhandel. De rest wordt veroorzaakt door vrijhandel en de economische unie.

Voorzichtige schatting

Alle lidstaten profiteren van de handelsvoordelen. Aspirant-lid Turkije ziet het bbp door de EU-afspraken met 1,5% dalen. Dat komt door handelsverschuiving, aldus het CPB. ‘Doordat de handelskosten tussen EU-landen zijn afgenomen, handelen EU-lidstaten over het algemeen meer met elkaar en minder met landen buiten de EU.’ Het effect is voorzichtig geschat, aldus het planbureau, ‘omdat bijvoorbeeld de doorwerking naar sectoren en effecten op innovatie niet zijn meegenomen’. ‘De impact van de EU is breder dan handel alleen. Andere aspecten, zoals de gevolgen voor migratie en buitenlandse investeringen zijn ook belangrijk, maar minder eenduidig te kwantificeren. Daarnaast heeft de EU niet alleen economische effecten, maar ook impact op welvaart in brede zin. Dit laatste valt buiten de scope van het onderzoek.’