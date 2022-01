Steunregeling zelfstandigen niet verder versoepeld

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is niet van plan om de Bbz-regeling voor zelfstandigen in verband met de coronacrisis verder te versoepelen. In de regeling is tot 1 april in elk geval de vermogenstoets van de baan.

Schouten antwoordt op vragen van PvdA-Kamerlid Nijboer over belemmeringen die zzp’ers ervaren bij het aanvragen van coronasteun. Hij wilde weten of zelfstandigen inderdaad lastiger steun kunnen aanvragen door het invoeren van een levensvatbaarheidstoets en de kostendelersnorm bij de regeling Bbz en vreesde problemen.

Voldoende steun mogelijk

Na het stoppen van de Tozo-regeling per 1 oktober is een vereenvoudigde versie van de Bbz-bijstandsregeling geïntroduceerd, memoreert de minister. Daarbij kan worden uitgegaan van de verklaring van de zelfstandig ondernemer dat deze verwacht – over de periode dat uitkering wordt aangevraagd – een inkomen te hebben dat lager is dan de bijstandsnorm, zonder dat een vermogenstoets nodig is. De levensvatbaarheidstoets en de kostendelersnorm zijn wel van toepassing. ‘De eerste signalen van gemeenten over het vereenvoudigde Bbz geven aan dat gemeenten op dit moment voldoende ondersteuning kunnen bieden aan ondernemers. Er lijkt met de huidige instroom voldoende capaciteit beschikbaar te zijn om aanvragen binnen afzienbare tijd in behandeling te nemen en af te handelen.’

Soms te veel informatie gevraagd

Dat neemt niet weg dat gemeenten aanvullende informatie mogen opvragen. ‘Informatie als goedgekeurde jaarcijfers uit een boekjaar voor de coronapandemie kan van belang zijn voor de beoordeling van de levensvatbaarheid van het bedrijf. Bij het ministerie zijn signalen binnengekomen dat sommige gemeenten (te)veel informatie zouden uitvragen bij de toekenning van het vereenvoudigde Bbz. Daar is onderzoek naar gedaan en in een enkel geval bleek er teveel onnodige informatie door een gemeente te zijn uitgevraagd. In die gevallen is de VNG gevraagd contact met de betreffende gemeente op te nemen om hierover te communiceren.’ Daarnaast zijn gemeenten door de minister opgeroepen om alleen de noodzakelijke informatie op te vragen. Het vermogen opvragen kan in sommige gevallen wel nuttig zijn voor het beoordelen van de aanvraag, aldus Schouten. ‘Zo kan blijken dat het zakelijk vermogen dusdanig negatief is, dat getwijfeld moet worden aan de levensvatbaarheid. Een positief vermogen staat echter – in tegenstelling tot in het reguliere Bbz – bijstandsverlening niet in de weg.’

Geen herinvoering Tozo

Volgens de minister valt het aantal aanvragen mee: ‘Ondanks dat er door de aangescherpte coronabeperkingen sprake is van een stijging van de aantallen aanvragen van het (vereenvoudigde) Bbz, is deze stijging niet te vergelijken met de situatie bij de invoering van de Tozo in 2020.’ Herinvoering van die regeling is niet overwogen omdat dan in korte tijd verschillende keren van systematiek zou worden gewisseld. ‘Het kabinet heeft daarom in plaats van voor de Tozo gekozen voor een verlenging van het vereenvoudigde Bbz met drie maanden (vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022). De keuze van het kabinet om de Tozo niet te laten herleven, is ook ingegeven door het feit dat niet-levensvatbare bedrijven eerder in beeld komen, zodat er mogelijkheden tot heroriëntatie kan worden geboden.’

Toets en norm niet geschrapt

Schouten is niet van plan om de levensvatbaarheidstoets en de kostendelersnorm tijdelijk te schrappen: ‘Het kabinet vindt het in deze fase van de pandemie van belang dat de inkomensondersteuning bij die zelfstandigen terecht komt van wie verwacht wordt dat ze na het wegvallen van de contactbeperkende maatregelen in staat zijn hun onderneming succesvol voort te zetten. Ook ondernemers zelf zijn niet gebaat bij een niet-levensvatbaar bedrijf. Het kabinet heeft samen met de VNG geconcludeerd dat voortzetting van het vereenvoudigd Bbz zonder de vermogenstoets, maar met de levensvatbaarheidstoets en kostendelersnorm, het beste past bij de huidige situatie waarin ondernemers die steun krijgen die het best bij hen en bij de huidige situatie past.’ Niet-levensvatbare zzp-ondernemingen kunnen vanuit gemeenten inkomensondersteuning krijgen met voorwaarde van bedrijfsbeëindiging en heroriëntatie richting andere (bedrijfs)activiteiten.