Wat doet de Nederlandse Vereniging van Herstructureringsdeskundigen?

Op 4 november 2021 vond de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering (NVvH) ) plaats in Amsterdam. De vereniging is eind 2020 opgericht met als aanleiding de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die per 1 januari 2021 in werking is getreden. De vereniging heeft als doel: het continu verbeteren en versterken van de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk, zodat deze steeds aan de hoogste standaarden voldoet. In dit artikel leggen we uit wat deze nieuwe vereniging van en voor professionals doet.

Inmiddels hebben zich ruim 150 leden gemeld. De vereniging staat voor iedereen open die geïnteresseerd is in herstructurering van ondernemingen in de breedste zin van het woord. Zo is het ledenbestand inmiddels een afspiegeling van professionals die bij financiële herstructureringen worden betrokken zoals advocaten, rechters, bankiers, accountants, valuators, fiscale specialisten en investeerders. Tevens is de vereniging toegankelijk voor academici en studenten die zich willen oriënteren op het terrein van herstructurering van ondernemingen.

Over de vereniging

De vereniging biedt leden ondersteuning bij de vervulling van hun werkzaamheden als herstructureerder of beoordelaar. De samenstelling van het ledenbestand is divers. 35% van het ledenbestand profileert zich als financieel professional, 47% heeft een juridische achtergrond. De overige 18% van de leden is werkzaam in de rechterlijke macht of actief als investeerder bij een financiële instelling.

De vereniging kent een zevental commissies: Actualiteiten, Opleidingen, Praktijklessen, Kennisontwikkeling, Actualiteiten, Internationaal en een Judicial Wing. Dat er meerdere commissies zijn heeft te maken met grote dynamiek en complexiteit van het herstructureringsproces.

Forum

De vereniging wil tevens een forum bieden waarop stakeholders die betrokken zijn bij een financiële herstructurering met elkaar kunnen overleggen om te leren om zo de kwaliteit van het proces te verhogen. Volgens de website doet de vereniging dit door:

kennisdeling en -ontwikkeling op het terrein van de nationale en internationale herstructureringspraktijk;

het opzetten van een online gemeenschap om in gesprek te blijven over de laatste ontwikkelingen;

het verzamelen van data en het faciliteren van onderzoek naar financiële herstructureringen;

het terugkijken op herstructureringen met betrokken partijen om best practices af te leiden voor de herstructureringspraktijk in het algemeen;

het ontwikkelen van een opleiding voor herstructureringsdeskundigen en -professionals;

het geven van beleids- en wetgevingsadviezen;

het actief participeren in internationale gremia om de kennisuitwisseling tussen de Nederlandse en buitenlandse herstructureringspraktijk te bevorderen.

De openingsvergadering

Tijdens de openingsvergadering kwamen een aantal sprekers aan het woord: Lennart Verhoef (EY) en Roelof van der Wielen (Uno Advies) gingen in op de financiële informatieverschaffing in het kader van een herstructurering. Deze informatiebehoefte is voor grote ondernemingen anders dan bij het mkb. Bij het mkb zal de informatiebehoefte zich concentreren rondom het ontwikkelen van een informatieset voor de bank en de Belastingdienst en minder diepgang kennen. Voor een grote zakelijke herstructurering zal veel informatie met grote diepgang aanwezig moeten. Waarbij er ook aandacht moet zijn voor de concurrentiegevoeligheid van de aangeboden informatie.

WHOA

De WHOA is ook nieuw voor de Belastingdienst zo blijkt uit de presentaties van Frits Gill (landelijk vakgroepcoördinator invordering) en Richard van Lambalgen (invordering MKB Hoofddorp/Hoorn), de invorderingswet biedt in het algemeen weinig mogelijkheden om tot kwijtschelding over te kunnen gaan. Het kwijtscheldingsbeleid van Belastingdienst is gegrondvest op de uitvoeringsregeling Iw 1990, de leidraad invordering 2008 en de instructie invordering. Een regulier kwijtscheldingsverzoek moet op het juiste formulier worden verzonden naar Heerlen. De Belastingdienst zal dan de indiener of vertegenwoordiger doorverwijzen naar het kantoor en de contactpersoon waaronder de belastingplichtige valt. Met de komst van de WHOA kan de Belastingdienst onder zeer stringente voorwaarden meewerken aan een schuldenakkoord waarbij ook kan worden afgezien van de zogenaamde dubbele portie.

Goede begeleiding

In het laatste deel van de dag werden in een rondetafelgesprek enkele WHOA-lessen uit de praktijk besproken. Vanuit verschillende perspectieven (o.a. bank, herstructureringsdeskundige, rechter, advocaat, financieel adviseur en Belastingdienst) is er teruggekeken op de eerste ervaringen. Omdat er nog maar in weinig WHOA-zaken uitspraken zijn gedaan, is het lastig te generaliseren. Iedere casus is daarnaast uniek. Aandachtspunten zijn onder andere de waarderingsrapporten waaruit de reorganisatiewaarde blijkt, de plannen waaruit de levensvatbaarheid van de onderneming blijkt en de volledigheid van de financiele rapportages. Dus een goede begeleidiing bij het indienen van een WHOA-verzoek is belangrijk. Tegelijkertijd is de WHOA voor nagenoeg iedere onderneming met een schuldenvraagstuk interessant omdat bij een faillissement schuldeisers vaak slechter af zijn. Door de komst van de WHOA zal er vaker gezocht worden naar mogelijkheden om met een minnelijk herstructureringstraject de problemen op te lossen. Waarbij de WHOA dan gebruikt kan worden als een ‘stok om mee te slaan’.

Auteur: Arjaan van den Berg. Arjaan is actief met het schrijven van herstelplannen via het platform Akkoordzoeker. Hij is tevens actief voor MKB-herstructureringscoach, een netwerk van accountants, advocaten, herstructurerings- en waarderingsdeskundigen. MKB-herstructureringscoach is lid van de Nederlandse Vereniging van Herstructureringsdeskundigen.

