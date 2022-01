Deadline gemist: ruim 4% moet NOW-1 terugbetalen

Bijna zesduizend werkgevers hebben niet voor 10 januari een verantwoording ingediend bij het UWV voor hun NOW-1 aanvraag. Zij moeten hun ontvangen voorschot nu terugbetalen. In totaal gaat het om zo’n 160 miljoen euro.

Eerste NOW

Van 6 april tot en met 5 juni 2020 vroegen 139.500 werkgevers NOW-steun aan op basis van hun verwachte omzetverlies in het tweede kwartaal van dat jaar. Omdat het om een voorschot ging, wilde het UWV voor 10 januari 2022 weten hoeveel omzetverlies er werkelijk was geleden, meestal voorzien van een derden- of accountantsverklaring. Het loket voor de vaststellingen van NOW-1 stond ruim een jaar open (van 7 oktober 2020 tot 31 oktober 2021). Na de deadline van 31 oktober volgde een herstelronde tot 9 januari. Ongeveer de helft van de 9438 werkgevers, die de deadline in eerste instantie niet heeft gehaald, heeft na die herstelronde alsnog gereageerd. Maar 5.840 bedrijven (4,2% van het totaal) hebben niets van zich laten horen. Zij moeten hun NOW1-steun daarom nu terugbetalen.

Bezwaar en betalingsregeling

De desbetreffende werkgevers kunnen nog in bezwaar tegen het besluit. Ook hebben ze de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen, die volgens het UWV ruim is. Werkgevers die een deel van hun NOW-voorschot moeten terugbetalen hebben die mogelijkheid ook. “De verwachting is dat een deel van deze groep van 5.840 werkgevers bewust geen aanvraag heeft ingediend en dit ook niet overweegt”, schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. In de brief gaat ze nader in op de stand van zaken rondom het vaststellings- en terugvorderingsproces van de NOW-regeling.

Bron: ANP