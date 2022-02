Eerste dag NOW 8 rustigste tot nu toe

Maandag is het loket voor de NOW 8-steunregeling geopend. De eerste dag was de rustigste sinds de start van de NOW, meldt het UWV. Om 16 uur waren er ruim 1.800 aanvragen ingediend.

Dat totaal is iets minder dan in de zesde periode NOW, toen op de eerste dag 1.900 aanvragen binnen waren. De NOW 7-regeling leverde nog 2.800 aanvragen op binnen een dag. Werkgevers kunnen tot en met woensdag 13 april loonsteun aanvragen voor de maanden januari tot en maart 2022.

Ook in deze periode staat de regeling open voor werkgevers met een minimaal omzetverlies van 20 procent. Het vergoedingspercentage blijft 85 procent en het maximaal op te geven percentage omzetverlies blijft begrensd op 90 procent. Starters kunnen een aanvraag doen als het bedrijf uiterlijk op 1 oktober 2021 is gestart. Er wordt een voorschot van 80 procent betaald, verdeeld over drie termijnen.

Rekenhulpen

Zoals altijd tipt het UWV dat de aanvraag in één keer goed en volledig invullen snelle afhandeling bevordert. ‘Minstens zo belangrijk is dat werkgevers een goede inschatting van hun situatie maken. Om werkgevers daarbij te helpen zijn er online rekenhulpen ontwikkeld.’ De uitkeringsinstantie wijst op www.rekenhulpomzetverlies.nl om het percentage aan omzetverlies te berekenen en op www.simulatienow.nl om een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming.