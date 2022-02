Prijs van energie 86 procent omhoog, gedeeltelijke fiscale compensatie

Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt met de energieprijzen van januari 2800 euro aan energie per jaar. Dat is 1321 euro (86 procent) meer dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging van de energierekening komt met name door hogere leveringstarieven van gas en elektriciteit. Belastingmaatregelen compenseren de hogere leveringstarieven gedeeltelijk. De totale energierekening verschilt sterk per huishouden, door verschillen in het verbruik en in de afgesloten contractvormen.

Hogere variabele leveringstarieven

De prijs van energie steeg vooral door de hogere variabele leveringstarieven die de consument per kubieke meter gas of kilowattuur elektriciteit betaalt. Deze tarieven stegen in een jaar tijd met bijna 350 procent en dat kost een huishouden met een gemiddeld verbruik op jaarbasis ruim 1 700 euro meer, bijna 1 100 euro meer voor gas en 625 euro meer voor elektriciteit.

Lagere belastingen

Daar staat tegenover dat huishoudens in 2022 minder energiebelasting betalen als tegemoetkoming voor de hogere leveringstarieven. Een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik betaalt in 2022 417 euro minder belasting dan een jaar eerder. Huishoudens krijgen 266 euro meer terug via de heffingskorting en de lagere energiebelasting op elektriciteit zorgt voor een voordeel van gemiddeld 176 euro. De opslag duurzame energie (ODE) op gas en elektriciteit gaat licht omhoog, net als de energiebelasting op gas.

Voordeel met een vast meerjarig contract

Als een consument op tijd een vast contract heeft afgesloten voor de leveringstarieven, dan merkt deze nu nog niets van de hogere leveringsprijs. Een huishouden dat in januari 2021 een contract heeft afgesloten met een meerjarige vaste leveringsprijs betaalt nu bij een gemiddeld energieverbruik 1 108 euro. Dat is 404 euro minder op jaarbasis dan in januari 2021. Dit huishouden heeft geen last van stijgende leveringstarieven, maar heeft wel het voordeel van de lagere belastingen.

