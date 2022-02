‘Bedrijven niet goed voorbereid op inflatie’

Nu de inflatie de pan uit rijst, moeten bedrijven zich voorbereiden op de gevolgen ervan. Maar dat gebeurt nog te weinig, stelt PwC, die met vijf tips komt.

Op de arbeidsmarkt ontstaat schaarste aan personeel omdat veel zestigers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dat leidt weer tot flinke loonstijgingen en daardoor kunnen organisaties in de problemen komen, waarschuwt PwC. ‘Bestuurders moeten zo snel mogelijk een plan maken om beslagen ten ijs te komen.’ Naast de krappe arbeidsmarkt zal ook de energietransitie prijzen opdrijven. ‘Als de inflatie geen tijdelijk fenomeen blijkt te zijn en doorwerkt in de loonkosten komen veel organisaties direct in de problemen. Dit gaat vooral om sectoren waar de marges laag zijn en de stijgende kosten niet volledig aan de klant kunnen worden doorberekend.’

Overleggen

Volgens PwC moet er vooral worden overlegd binnen de ‘gouden driehoek’ van bestuurders, commissarissen en werknemersvertegenwoordiging. ‘Die bewijst op dit vlak haar meerwaarde. In dit overleg moet de langetermijnverdiencapaciteit van de onderneming gekoppeld worden aan de ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten, nu en in de toekomst.’ Daarnaast moeten bedrijven de toekomstige personeelssamenstelling in kaart brengen. ‘Een organisatie komt zo te weten of medewerkers bijscholing nodig hebben om vaardigheden sneller eigen te maken.’

Arbeidsvoorwaarden vernieuwen

Ten derde kunnen de arbeidsvoorwaarden een opfrisbeurt gebruiken: ‘Medewerkers waarderen dure arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen, lang niet altijd. Nieuwe technologie, samenwerkingsvormen en/of verlofregelingen stellen organisaties in staat om met medewerkers een optimaal en betaalbaar pakket vorm te geven. Deze aanpak pareert de eenzijdige blik van vakbonden op het primaire inkomen, én hoeft niet meer te kosten.’ Daarbij moet vooral de focus komen te liggen op ontwikkeling, betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. ‘Maar organisaties hebben nu onvoldoende inzicht in het productieverlies door ongewenste uitstroom en verzuim. Dat is iets dat hen in tijden van nood – als ze de productiviteit maximaal moeten benutten – duur kan komen te staan.’

Tot slot moet de HR-afdeling zich ontwikkelen: ‘Om bij te dragen aan bovenstaande punten is het van belang dat de HR-organisatie zich moderniseert en beschikt over een analytische en liefst voorspellende capaciteit, samen met sterke specialisten en businesspartners om de organisatie en haar werknemers te begeleiden.’