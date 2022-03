Fiscus biedt invorderingspauze voorlopige aanslag 2022 in verband met box 3-arrest

Omdat het decemberarrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing nog niet is verwerkt in de voorlopige IB-aanslag 2022 en dit vragen kan oproepen bij burgers met een inkomen uit box 3 wil de Belastingdienst een invorderingspauze bieden voor de burgers die de voorlopige aanslag 2022 (deels) niet betalen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in een Kamerbrief over de gevolgen van het arrest voor de lopende processen bij de Belastingdienst. In de brief gaat hij naast de voorlopige aanslag 2022 ook in op de gevolgen voor de aangiftecampagne 2021.

Invorderingspauze voorlopige aanslag 2022

De invorderingspauze betekent dat er geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals betalingsherinneringen en aanmaningen worden genomen als de voorlopige aanslag (VA) 2022 (deels) niet wordt betaald. Tijdens de invorderingspauze wordt bekeken in welke voorlopige aanslagen sprake is van box 3-inkomen. Bij belastingschuldigen die geen inkomen uit box 3 hebben, wordt de invorderingspauze beëindigd; zij ontvangen één brief over de te betalen termijnen. Voor belastingschuldigen mét inkomen uit box 3 blijft de invorderingspauze gelden. Zij ontvangen een brief met informatie over deze invorderingspauze en hoe wordt omgegaan met de invorderingsrente. Dit betekent dat niet-betaalde termijnen op de VA 2022 niet worden ingevorderd totdat een definitieve aanslag 2022 (of in bepaalde gevallen een automatische voorlopige aanslag naar aanleiding van de ingediende aangifte 2022) wordt opgelegd waarin de gevolgen van het arrest zijn verwerkt.

Aangiftecampagne 2021

Op 1 maart gaat de aangiftecampagne 2021 van start. In het huidige aangifteprogramma 2021 zijn de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 niet verwerkt, omdat hierover nog geen politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden en daardoor nog geen aanpassingen in de ICT-systemen konden worden doorgevoerd. Hierdoor zien belastingplichtigen met box 3 inkomen in het aangifteprogramma een inkomen en een berekend belastingbedrag dat mogelijk niet juist is. Aanpassing van het aangifteprogramma 2021 is pas mogelijk nadat een keuze is gemaakt ten aanzien van de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad.

Ondanks dat er nog geen duidelijkheid is over de heffing in box 3, worden alle burgers gevraagd wel op de gebruikelijke manier hun aangifte over belastingjaar 2021 te doen. Bij het vaststellen van de definitieve aanslag wordt rekening gehouden met het arrest van de Hoge Raad. De Belastingdienst houdt de aangiftes met box 3 apart tot de automatisering is aangepast aan de gevolgen van het arrest en een juiste aanslag kan worden opgelegd. Voor mensen met inkomen uit box 3 vermogen worden de definitieve aanslagen daarom waarschijnlijk later dan de gebruikelijke datum van 1 juli opgelegd. Het te betalen bedrag inkomstenbelasting box 3 zal gelijk of lager zijn dan het bedrag dat nu in de aangiften is berekend. Hierover worden burgers geïnformeerd, via brieven, de website van de Belastingdienst en in de online aangifte 2021.

Bij een aantal belastingplichtigen waarbij door toepassing van het arrest het box 3 inkomen lager zal worden vastgesteld dan in de aangifte is berekend, kan het doen van aangifte met het nog niet aangepaste aangifteprogramma wel consequenties hebben. Dit geldt voor belastingplichtigen met een fiscale partner die achteraf bezien in de aangifte geen optimale verdeling van het gezamenlijke inkomen en box 3 vermogen hebben gekozen. Dit geldt ook voor belastingplichtigen die door toepassing van het arrest een lager niet-aftrekbaar drempelbedrag voor zorgkosten en giften hebben waardoor zij achteraf bezien wel voor aftrek hiervan in aanmerking komen, maar dit niet hebben vermeld in de aangifte. De Belastingdienst onderzoekt hoe de gevolgen voor deze groep zo veel als mogelijk gemitigeerd kunnen worden.

Er is overwogen om de aangiftetermijn te verlengen tot een aangepast aangifteprogramma beschikbaar is, maar dit zal de zorgvuldig geplande aangiftecampagne verstoren en tot verstoring van de productieplanning van de Belastingdienst leiden vanwege de te verwachten latere indiening van aangiften. Van de ca. 12,5 miljoen mensen die over het belastingjaar 2021 aangifte inkomstenbelasting zullen doen, hebben ongeveer 2 miljoen belastingplichtigen inkomen uit box 3. Het is daarom in het belang van alle belastingplichtigen, ook zonder inkomen uit box 3, dat zij zoveel mogelijk tijdig voor 1 mei aangifte kunnen doen, zodat aanslagen tijdig en in de actualiteit kunnen worden vastgesteld. Dit geldt temeer wanneer er een recht bestaat op inkomensafhankelijke regelingen. Het vaststellen van de aanslagen en het daarbij vastgestelde verzamelinkomen heeft gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld toeslagen. Daarom zal de voorbereide campagne doorgaan, zodat burgers op de reguliere wijze aangifte kunnen doen. Burgers kunnen desgewenst uitstel tot het doen van aangifte aanvragen. Deze mogelijkheid is er voor alle burgers en hiervoor gelden de normale regels. Bij indiening van de aangifte na 1 mei wordt echter wel belastingrente in rekening gebracht als er sprake is van een te betalen aanslag inkomstenbelasting. Met fiscale dienstverleners vindt afstemming plaats over het tijdstip waarop binnen de reguliere uitstelregeling voor adviseurs (Beconregeling) gestart kan worden met het indienen van aangiften waarin box 3 aspecten een rol spelen.

Kamerbrief over gevolgen arrest box 3 voor lopende processen Belastingdienst