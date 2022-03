‘Boycot Russische Moore-leden op dit moment een non-issue’

Grant Thornton heeft als eerste grote kantoor de banden verbroken met Russische memberfirms. Accountancy Vanmorgen belde met Olaf ten Hoopen van Moore Mth. Worden de twee Russische leden uit het Moore-netwerk gegooid?

Ten Hoopen: ‘In alle eerlijkheid vind ik de vraag of het Moore-netwerk zijn Russische members gaat schorsen op dit moment totaal irrelevant. Wij maken ons druk om onze collega’s in de Oekraïne. Moore heeft kantoren in Kiev en Odessa. We hebben een call gehad. Dan zie je collega’s in beeld en weet je dat die waarschijnlijk binnenkort in een oorlogssituatie zitten. Een mannelijke collega uit Odessa vertelde dat hij verwachtte te moeten gaan meevechten.’

Vrouwen

‘Ik vind het heel aangrijpend. Maar ook hartverwarmend om te zien hoe vrouwelijke collega’s uit de Oekraïne zijn opgevangen door collega’s uit Polen en Moldavië. In Polen zijn er twintig auto’s naar de grens gereden om ook de gezinnen van deze vrouwen op te halen. Binnen Moore wordt een fonds opgericht om deze mensen te kunnen helpen.’

Goed NBA-akkoord

‘Dus vandaar dat ik niet bezig ben met de vraag of onze twee Russische kantoren uit het netwerk moeten worden gegooid. Maar als antwoord op je vraag kan ik wel melden dat er in het Europese bestuur over is gesproken. Het onderwerp staat voor komende donderdag (10 maart) op de agenda van onze global board. Als Moore Mth hebben we een strenge klantaanvaarding. We hebben geen Russische klanten. Het advies van de NBA om tijdelijk de controle van Russische klanten op te schorten vind ik volkomen terecht. Wat kun je in deze situatie controleren? Hoe stel je de integriteit vast van cliënten uit Rusland. Dat lijkt me heel ingewikkeld.’