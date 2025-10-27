ING bleef na Krim-invasie geld steken in Russische overheid

ING heeft na de invasie van de Krim in 2014 en het neerhalen van vlucht MH17 nog honderden miljoenen euro’s uitgeleend aan de Russische staat, meldt RTL Z. De politiek is geschokt.

De bank bleef steeds grotere sommen geld uitlenen aan de Russen, tegen wie pas in 2022 sancties van kracht werden, ontdekte de zender na het uitpluizen van jaarrekeningen van de Russische tak van ING.

In 2021 had ING een portefeuille aan Russische staatsobligaties van een kwart miljard. In 2015, vlak na de invasie van de Krim, ging het nog maar om enkele miljoenen. “Daarmee heeft ING in ieder geval tijdens de opbouwfase van de oorlog de Russische staat gefinancierd. Met jaarlijkse rentes tot wel 8% leverde dit de bank tientallen miljoenen op”, stelt RTL Z.

‘Bijdrage aan agressie’

Karel Burger Dirven, eerste honorair consul van Oekraïne in Nederland, vindt dat de bank daarmee heeft bijgedragen aan de Russische agressie. D66-Kamerlid Jan Paternotte noemt het financieren van de Russische overheid “ronduit onverstandig”. “Daarmee heeft de bank bijgedragen aan het financieren van Poetins oorlogsmachine.” Sarah Dobbe (SP) wil duidelijkheid hebben over de gang van zaken en GroenLinks-PvdA noemt het “moreel verwerpelijk”.

In 2022 werd het financieren van de Russische staat verboden voor Europese banken. ING geeft aan sindsdien geen zaken meer te hebben gedaan met de Russische staat en geen nieuwe obligaties meer te hebben gekocht. De portefeuille zou zijn geslonken naar “een verwaarloosbaar bedrag”. De bank laat dat het heeft aangekondigd de activiteiten in Rusland te beëindigen.

