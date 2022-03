Oekraïnse fiscus: oorlogsbuit onbelast

De Oekraïense belastingdienst heeft aangekondigd dat burgers buitgemaakte Russische tanks en andere uitrusting niet als inkomen hoeven aan te geven.

In een verklaring van het Oekraïense Nationale Agentschap voor de Bescherming tegen Corruptie (NAPC) staat dat dergelijke in beslag genomen voorwerpen van het Russische leger niet belast zullen worden. In plaats daarvan moedigde het bureau mensen aan om door te gaan met vechten voor Oekraïne. ‘Heb je een Russische tank of gepantserd personeelscarrier buitgemaakt en je maakt je zorgen over hoe je dat moet aangeven? Blijf kalm en blijf het moederland verdedigen! Het is niet nodig om het als inkomen aan te geven’ zo luidt de verklaring van de NAPC.

Verradelijke aanval

De NAPC legt zelfs uit waarom Russische tanks en andere uitrusting niet hoeven te worden aangegeven wanneer ze in beslag worden genomen. ‘Naar de letter van de wet gesproken, worden gevechtstrofeeën niet in de verklaring vermeld om de volgende redenen: ze zijn niet verkregen als gevolg van het sluiten van een transactie, maar in verband met de grootschalige agressie van de Russische Federatie op 24 februari 2022, tegen de onafhankelijke en soevereine Oekraïense staat als voortzetting van de verraderlijke aanval van de Russische Federatie op Oekraïne die in 2014 werd gelanceerd’, luidt de verklaring.