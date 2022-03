Arbeidsongeschikte zit vooral psychisch in de kreukels

Psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaak voor arbeidsongeschiktheid, meldt het CBS. Van alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is 42% terug te voeren op psychische klachten.

In totaal werden eind 2020 816.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt aan ruim 758.000 personen, van wie 365.000 mannen en 394.000 vrouwen. Van alle uitkeringen vielen er 346.000 binnen diagnoses in de hoofdcategorie ‘psychische stoornissen’. Daarna volgen ziekten van het bot- en spierstelsel (154.000) en ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor (84.000). Veranderingen in de laatste tien jaar zitten vooral bij de bot- en spierziekten, waar het aantal diagnoses met bijna 20% afnam, en de ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autisme), waar het aantal gevallen bijna 80% hoger lag.

Psychische stoornis domineert top 5

Bij vrouwen bestaat de top 5 uit psychische stoornissen: depressieve episodes (goed voor een op de tien uitkeringen), zwakzinnigheid, posttraumatische stressstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en ‘overige psychische stoornissen’. Bij mannen staan ook zwakzinnigheid, depressieve episodes en overige psychische stoornissen in de top 5, maar die wordt aangevuld door schizofrenie en een licht verstandelijke beperking.

Bron: CBS