Doorwerken na AOW-leeftijd en aangifte loonheffingen: hoe zit het?

Een werknemer bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd en blijft doorwerken. Hoe verwerk je dit in de aangifte loonheffingen?

Voor een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt en nog bij de werkgever in dienstbetrekking is, gebruik je de witte tabel voor de berekening van loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruik je de kolom ‘AOW-leeftijd en ouder’ van de loonbelastingtabel. Je gebruikt deze kolom, omdat de werknemer niet meer premieplichtig is voor de AOW als hij de AOW-leeftijd bereikt. Dit doe je vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Ook bij een weekloon of een vierwekenloon geldt die inhoudingskolom, als de werknemer dat loon geniet op of na de eerste dag van de maand waarin hij de AOW-leeftijd bereikt.

Nieuw nummer inkomstenverhouding

Met ingang van de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, ontstaat een nieuwe inkomstenverhouding en gebruik je bij voorkeur een nieuw nummer inkomstenverhouding.

Je mag ook de bestaande inkomstenverhouding splitsen in twee inkomstenperiodes. Deze splitsing geldt niet als de werknemer niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Als een verzekerde werknemer na de AOW-leeftijd blijft doorwerken geldt het volgende:

Als de inhoudingsplichtige heeft gekozen voor een nieuw nummer inkomstenverhouding, geldt in de latere aangiftetijdvakken dit nieuwe nummer.

Als de inhoudingsplichtige nietheeft gekozen voor een nieuw nummer inkomstenverhouding, maar voor twee inkomstenperiodes, blijft ook in latere aangiftetijdvakken hetzelfde nummer inkomstenverhouding gelden.

Werknemersverzekeringen

De werknemer die verzekerd is voor de werknemersverzekeringen blijft verzekerd tot de dag waarop hij de AOW-leeftijd bereikt. De verzekeringsindicaties laat je daarom tot deze dag allemaal op ‘Ja’ staan. Met ingang van de datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, blijft hij verzekerd voor de ZW. Vanaf deze datum laat je de indicatie voor de ZW daarom op ‘Ja’ staan en zet je de andere indicaties op ‘Nee’.

Geen premies verschuldigd

Je bent geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor loon dat genoten wordt vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Je betaalt ook geen premie voor de ZW.

Zorgverzekeringswet

Over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ben je de werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Dit geldt ook voor het loon van de werknemer die doorwerkt na de AOW-leeftijd.

Betaal je loon aan de directeur-grootaandeelhouder of een pseudowerknemer? Dan houd je ook na het bereiken van de AOW-leeftijd de bijdrage Zvw in op het loon.

Loon uit vroegere dienstbetrekking

Voor loon uit vroegere dienstbetrekking moet je vanaf de eerste dag volgend op de maand van het bereiken van de AOW-leeftijd altijd de bijdrage Zvw inhouden.

Voorbeeld 1: loon per maand

De werknemer wordt 66 jaar op 18 maart 2022. Na het bereiken van de AOW-leeftijd op 18 oktober 2022 blijft hij nog werken.

Dit betekent het volgende:

De werknemer bereikt de AOW-leeftijd op 18 oktober 2022.

De verzekeringsplicht voor de AOW, WW, WAO en WIA loopt door tot en met 17 oktober 2022. De verzekeringsindicaties staan tot en met 17 oktober allemaal op ‘Ja’. Vanaf 18 oktober staan alle indicaties op ‘Nee’, behalve die voor de ZW: die blijft op ‘Ja’ staan.

Voor het loon dat genoten wordt op of na 1 oktober (het begin van de kalendermaand) betaal je geen premies werknemersverzekeringen meer.

Voor de loonbelastingtabel gebruik je vanaf 1 oktober de kolom ‘AOW-leeftijd en ouder’.

Je gebruikt de witte tabel.

Je blijft werkgeversheffing Zvw betalen tot het einde van de dienstbetrekking.

Voorbeeld 2: loon per 4 weken

De werknemer wordt 66 jaar op 10 januari 2022. Na het bereiken van de AOW-leeftijd op 10 augustus 2022 (bij 66 jaar en 7 maanden) blijft hij werken. De 8e vierweken loonperiode en het 8e vierweken aangiftetijdvak lopen van 18 juli 2022 tot en met 14 augustus 2022.

Dit betekent het volgende:

De werknemer bereikt de AOW-leeftijd op 10 augustus 2022.

De verzekeringsplicht voor de AOW, WW, WAO, en WIA loopt tot en met 9 augustus 2022. De verzekeringsindicaties voor de werknemersverzekeringen staan tot en met 9 augustus allemaal op ‘Ja’. Vanaf 10 augustus staan alle indicaties op ‘Nee’, behalve die voor de ZW: die blijft op ‘Ja’ staan.

Voor het loon dat genoten wordt op of vóór 31 juli betaalt u alle premies werknemersverzekeringen, ook al is dat loon bedoeld voor de periode vanaf 1 augustus.

Voor het loon dat genoten wordt op of na 1 augustus (het begin van de kalendermaand) betaalt u geen premies werknemersverzekeringen meer.

Voor de loonbelastingtabel gebruik je voor het loon dat de werknemer genoten heeft tot en met 31 juli de kolom ‘Jonger dan de AOW-leeftijd’. Ook als dat loon betrekking heeft op een periode vanaf 1 augustus.

Je gebruikt de witte tabel.

Je blijft werkgeversheffing Zvw betalen tot het einde van de dienstbetrekking.

Loonkostenvoordeel

Werkt de werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd door, dan heb je nog recht op het loonkostenvoordeel tot en met het aangiftetijdvak waarin hij die leeftijd bereikt. Uitzondering: als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt op de eerste dag van het aangiftetijdvak, heb je voor dat tijdvak geen recht meer op het loonkostenvoordeel.

Lage-inkomensvoordeel

Werkt de werknemer na het bereiken van de AOW-leeftijd door, dan heb je nog recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV)tot en met het aangiftetijdvak waarin hij die leeftijd bereikt. Behalve als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt op de 1e dag van het aangiftetijdvak. Dan hebt u voor dat tijdvak geen recht meer op het lage-inkomensvoordeel.

Valt de AOW-datum in het aangiftetijdvak? Dan tellen alle verloonde uren in dit tijdvak mee.

Valt de AOW-datum op de eerste dag van het aangiftetijdvak? Dan tellen de verloonde uren in dit tijdvak niet mee.

Voorbeeld LIV

Een werknemer bereikt op 2 augustus de AOW-leeftijd en blijft doorwerken. Hij voldoet aan alle voorwaarden voor het LIV. Bij een aangiftetijdvak van een maand heb je recht op het LIV voor zijn verloonde uren in augustus.

Als de werknemer op 1 augustus de AOW-leeftijd bereikt, dan heb je in augustus geen recht meer op het LIV.

Verloonde uren

Als een werknemer met de AOW-leeftijd doorwerkt, mag je alle verloonde uren in dat jaar meetellen om vast te stellen of de werknemer 1.248 verloonde uren heeft in het kalenderjaar. Dus ook de verloonde uren na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Bron: Forum Salaris