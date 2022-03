Crowe Foederer weer volledig operationeel

Crowe Foederer is met ingang van maandag weer volledig operationeel na de cyberaanval in de nacht van 9 op 10 maart. Het toedrachtsonderzoek is inmiddels afgerond en er is aangifte gedaan bij de politie.

Direct na de constatering van de cyberaanval zijn de eigen systemen ontkoppeld en van de buitenwereld geïsoleerd om de aanval te beteugelen en om klanten, leveranciers, andere partners en medewerkers te beschermen, laat het kantoor weten. ‘Hierbij hebben zowel onze eigen cyberspecialisten als de door onze verzekeraar ingeschakelde specialisten van Northwave onderzoek gedaan naar de impact van de aanval, eventuele gevolgen voor de data én of er ‘achterdeurtjes’ of andere latente risico’s aanwezig zijn. Dit proces is nu succesvol afgerond. Er is aangifte gedaan bij de politie en er is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.’

Maximaal één dag dataverlies

Er zijn inmiddels digitaal veilige omgevingen gecreëerd en de laatste tijdig veiliggestelde back-ups zijn teruggeplaatst. ‘Alle bestanden zijn gecontroleerd op aanwezigheid van ransomware en andere schadelijke bestanden voordat ze zijn teruggeplaatst. Hierdoor kunnen we vanaf vandaag op alle gebieden weer volledig operationeel zijn.’ Volgens Crowe Foederer is door adequaat optreden van medewerkers en cyberspecialisten de schade beperkt gebleven tot maximaal één dag verlies (aan interne) data, ‘uit onze tijdig veiliggestelde back-up’. ‘De aanvallers zijn binnen geweest en we kunnen niet uitsluiten dat de daders toegang hebben gehad tot onze systemen. Maar de aanval is beperkt in omvang gebleven en uw gegevens zijn veilig’, laat het aan klanten weten.

Crowe Foederer liet afgelopen woensdag al weten weer operationeel te zijn, maar toen was het onderzoek nog in volle gang. De aanval betrof ransomware, waarmee bedrijfsbestanden en computerprogramma’s werden vergrendeld.