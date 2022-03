‘Oorlog Oekraïne heeft voor mkb meer impact dan coronacrisis’

De impact van de oorlog in Oekraïne is economisch ‘vele malen groter’ dan de impact van de coronacrisis, vindt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof.

Hij zei dat in het tv-programma WNL op Zondag. Vonhof maakt zich wel zorgen over de humanitaire ramp in Oekraïne. “Maar vervolgens denk je wel, we hebben net de coronacrisis gehad. Dan krijgen we nu het Russische oorlogsvirus.” Volgens Vonhof is de impact van de prijsstijgingen bij ondernemers veel groter dan bij consumenten. ‘De inflatie voor burgers zal dit jaar rond de 6 procent zijn. Voor ondernemers is dit 15 tot 20 procent.’ Dat heeft te maken met een optelsom van kosten voor onder meer brandstof, loon en extra investeringen om via een andere handelsstroom aan schaarse goederen te komen. Volgens Vonhof kan 5 procent van de ondernemers de kosten doorschuiven naar de klant.

Oplossing: minder belasting

Voor de bouw van een huis is bijvoorbeeld vooraf een prijs afgesproken, terwijl de materiaalkosten wel oplopen, en bakkers kunnen ovens niet een paar graden lager zetten om energie te besparen, gaf de voorman als voorbeelden. Vonhof ziet in een belastingverlaging de oplossing: zo zou het besteedbaar inkomen van Nederlanders omhoog gaan terwijl ondernemers hogere prijzen kunnen rekenen. Overigens vindt de voorzitter van de ondernemersclub dat het over het algemeen ‘nog steeds goed gaat’, ook al schetste DNB afgelopen week een doemscenario waarin de prijzen met 10 procent omhoog gaan.