Janine Roeven zocht naar een groter kantoor, omdat ze meer uitdaging wilde in haar werk. Parvesh Ganga maakte juist de overstap om in een iets kleiner kantoor te werken aan zijn verdere ontwikkeling. Beiden zitten ze helemaal op hun plek bij RSM.

Wereldwijd mag RSM dan het op vijf na grootste accountantskantoor zijn met 51.000 medewerkers, op het kantoor in Amsterdam is de sfeer tussen de 125 collega’s juist persoonlijk en informeel. Zo is Parvesh Ganga graag te vinden achter de tafeltennistafel op de werkvloer. ‘Google heeft de filosofie dat kantoren ook speel-elementen nodig hebben om medewerkers creatief te stimuleren en daarin kan ik me helemaal vinden. Het zorgt ook voor goed onderling contact: pas geleden heb ik nog een potje gespeeld met een van de partners.’

Persoonlijke benadering

In maart 2020 – net voor de eerste lockdown – maakte junior manager Ganga de overstap van een big four-kantoor naar RSM. ‘Ik had van oud-collega’s al positieve verhalen gehoord, over onder meer het maatwerk waarin je aan je ontwikkeling kunt werken. Maar wat me echt over de streep trok, was de informele sfeer en de persoonlijke benadering’, vertelt Ganga. ‘Ook het type klanten sprak me aan: ik werk op de afdeling Auditing voor grote MKB-klanten die ook actief zijn over de grens.’

Internationaal karakter

Voor senior assistent Janine Roeven was het precies andersom. Zij wilde juist wat meer uitdaging dan ze op het kleine kantoor kon vinden. ‘Ik ben opgegroeid in Limburg en heb daar ook mijn studietijd doorgebracht. Ik wilde heel graag nog een tijd in de Randstad wonen en werken. Ik vond een werkplek in Amsterdam bij een kleinschalig kantoor, waar ik direct aan de slag kon. Daar miste ik echter het internationale karakter dat ik wel nodig had voor mijn studierichting auditing. Dat vond ik in de zomer van 2020 wel bij RSM. Nu leer ik dingen in mijn studie die ik direct kan relateren aan de praktijk.’

Buddy

Hoewel Roeven als Limburgse de stap naar een groot Amsterdams kantoor best spannend vond, voelde het als een warm bad. ‘Collega’s zijn behulpzaam en iedereen krijgt een buddy. Je kunt bij diegene terecht als er iets is, maar de buddy zoekt ook zelf contact. Toen ik vorig jaar verhuisde, is mijn werkplanning daar bijvoorbeeld op afgestemd. Daardoor heb je echt het gevoel dat je er niet alleen voor staat.’ Ganga is zelf coach voor jongere collega’s: ‘RSM vindt het belangrijk dat iedereen goed in zijn vel zit. Dat betekent oog hebben voor maatwerk en persoonlijke aandacht. Ook houd ik in de gaten of mijn buddy’s voldoende oplaadtijd nemen in een rustiger periode, zodat ze in een druk seizoen er tegenaan kunnen.’

Ruimte voor groei

De persoonlijke betrokkenheid is voor Ganga het kenmerk waarmee RSM zich onderscheidt van andere kantoren. ‘Er zijn veel kansen en doorgroeimogelijkheden op het gebied van studie en ontwikkeling. Heel fijn is dat er dan naar jouw behoeften wordt gekeken met een traject op maat.’

Ook Roeven maakte snel promotie. ‘Mijn leidinggevende zei: jij gaat je anders vervelen’, lacht ze. ‘En de komende jaren ga ik nog veel meer zien en doen, want dan ligt mijn focus op de praktijkstage waarmee ik in februari ben gestart.’

Samen trainen

Naast vaktechnische ontplooiing is er via de RSM Academy ook ruimte om soft skills te ontwikkelen. Roeven: ‘Eén keer per jaar komen alle Nederlandse medewerkers naar een hotel om trainingen te volgen die aansluiten op je behoeften. Heel leerzaam vond ik de cursus over hoe je om kunt gaan met veelvoorkomende situaties, zoals een klant die niet aanlevert wat je vraagt. Extra leuk is dat je meteen ook collega’s van andere vestigingen leert kennen.’ Ganga: ‘Dat geldt van assistent tot partner: iedereen is er en het laagdrempelige contact tijdens borrels en diners in die gemixte groep draagt enorm bij aan de cohesie.’

Leergierige teamspeler

Over die collega’s gesproken: hoe zouden Roeven en Ganga ‘de RSM’er’ omschrijven? ‘Als een teamspeler die graag op eigen tempo wil doorgroeien’, vat Ganga samen. Roeven voegt daaraan toe: ‘Verder wordt initiatief tonen en leergierigheid gewaardeerd. Iedereen in onze groep heeft andere kwaliteiten, en als je vragen stelt, leer je van elkaar. De sfeer is ambitieus, maar zonder ellebogenwerk: we trekken elkaar juist omhoog.’ Misschien is dat wel de reden dat ze beiden regelmatig worden bevraagd over hoe het is om bij RSM te werken. Ganga: ‘We groeien snel. Nu komt de Rotterdam School of Management nog als eerste omhoog als je op RSM googelt, maar als het aan ons ligt, gaat dat snel veranderen!’

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.