Lifestyle en carrière | Nichekantoor in kunst

Is het mogelijk om van je vrijetijdsbesteding je bedrijf te maken? Sierd Roosje laat met zijn compagnon Meta van der Laarse zien dat het kan. Hun Utrechtse belastingadvieskantoor Roosje & Van Der Laarse is gespecialiseerd in de fiscale kanten van kunst.

‘Tijdens mijn studietijd raakte ik geïnteresseerd in kunst. Het eerste object dat ik kocht, was een preegdruk van Jan Schoonhoven van een paar honderd gulden. Pas rond mijn dertigste, toen ik een aantal klanten kreeg met kunstcollecties, ben ik me verder gaan verdiepen in de fiscale kant van kunst. Door veilingen en musea te bezoeken en door met taxateurs, banken en experts te spreken, bouwde ik een netwerk op. In 2004 begonnen Meta en ik een eigen kantoor. Een van onze specialismen is fiscaal advies rondom kunst. Onze kracht is dat we zelf veel affiniteit hebben met kunst. Je kunt als fiscalist alle regels kennen, maar je moet ook gevoel hebben bij een kunstwerk en je moet de markt kennen.

Kwijtscheldingsregeling

Om een voorbeeld te geven: via de kwijtscheldingsregeling mag je, uit een nalatenschap, een kunstwerk overdragen aan de Staat. Je krijgt dan 120 procent van de waarde kwijtgescholden op de erfbelasting. Een kunstwerk moet wel museale kwaliteit hebben. Als kunstliefhebber, met goede contacten bij musea, kan ik klanten daarin adviseren. Zo weet ik dat een Herman Brood niet in aanmerking komt voor de kwijtscheldingsregeling: geen museum in Nederland is in zo’n doek geïnteresseerd.

Kunst als waarde

Private banks hebben vermogende klanten met grote kunstcollecties. Er hangt voor twee miljoen euro aan de muur, maar private bankers nemen die waarde niet mee in het financiële plannen. Dat komt omdat ze de kunstmarkt niet goed genoeg kennen. Met accountants heb ik ook gesprekken. Dan gaat het bijvoorbeeld over het inrichten van het kantoor van de ondernemer met kunst. Sommige accountants zeggen dat je niet op kunst mag afschrijven, terwijl het dan gewoon een bedrijfsmiddel is. Zodra je het kunstwerk uit de galerie haalt en in je kantoor hangt, is de waarde vaak al met de helft afgenomen. Dat is namelijk de gemiddelde marge van de galerie.

Kunst uit de Sixties

Je moet geen kunst kopen als belegging. Dat gaat te vaak mis. Laatst had ik een man met tweehonderd schilderijen van voor 1900. Er zat prachtig werk tussen uit de Haagse School en de Romantiek. Maar die markt is helemaal ingestort. Je raakt die werken aan de straatstenen niet meer kwijt. Klanten laten mij veel te hoge verzekeringstaxaties zien van jaren terug en ik moet ze dan teleurstellen. Daar staat tegenover dat alles van na de oorlog, met name de jaren zestig en zeventig, nu enorm gewild is. Vintage meubels gaan soms voor vijftig tot honderdduizend euro per stuk van de hand.’

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.