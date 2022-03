Nog 1 week om TVL Q1 aan te vragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) roept ondernemers op om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022 zo snel en volledig mogelijk aan te vragen. Dat kan tot 31 maart, 17:00 uur.

Volgens Europese regelgeving mag Nederland tijdelijk steun verlenen aan ondernemers die schade ondervinden door de coronamaatregelen. Deze mogelijkheid loopt af op 30 juni 2022. RVO mag na die datum geen TVL-subsidieaanvragen meer verlenen. Daarom staat TVL Q1 2022 korter open, namelijk slechts 4,5 weken. Alle verleningen van alle TVL-periodes moeten voor 30 juni zijn gedaan.

Binnen enkele dagen

Als een ondernemer voldoet aan alle voorwaarden en de aanvraag volledig heeft ingevuld met alle bijlagen, kan RVO de aanvraag snel behandelen en de subsidie meestal binnen een paar dagen uitkeren. Als er een bijlage ontbreekt, dan moet een beoordelaar handmatig aan de slag om de juiste foto’s of formulieren bij de ondernemer op te vragen en dat werkt vertragend, aldus RVO. Als er voor andere TVL-periodes nog vragen open staan, dan is het belangrijk dat de juiste informatie zo snel mogelijk bij RVO terechtkomt.

Snel contact opnemen

RVO raadt ondernemers aan bij technische problemen of andere obstakels die een succesvolle aanvraag in de weg staan meteen contact op te nemen met de dienst. Dit geldt ook als een ondernemer onlangs van rechtsvorm is gewijzigd en daarom niet kan aanvragen. Contact opnemen met RVO kan via telefoonnummer 088 042 25 00 of via de livechat op www.rvo.nl/tvl.