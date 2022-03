Rechter: grove schending van de waarheidsplicht bij beslaglegging door administratiekantoor 

Een administratiekantoor heeft er flink van langs gekregen in een kort geding dat een klant, uitzendbureau Mainjobs, tegen het kantoor had aangespannen. Bij een beslagverzoek richting de klant is ‘buitengewoon relevante informatie achtergehouden’, waardoor volgens de voorzieningenrechter sprake is ‘van een grove schending van de waarheidsplicht’ door het administratiekantoor.

Mainjobs is een uitzendbureau in de technische sector. Met het administratiekantoor is in 2014 een overeenkomst gesloten op grond waarvan het kantoor vanaf 2015 onder meer (de loon)administratie, waaronder (correctie van) belastingaangiften, is gaan verzorgen.

Conservatoir beslag

Een voormalig opdrachtgever van het administratiekantoor liet op 23 oktober 2020 conservatoir derdenbeslag leggen ten laste van het kantoor, onder Mainjobs, op alle vorderingen die het administratiekantoor op Mainjobs mocht hebben of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen en op aan het administratiekantoor toebehorende roerende zaken die onder Mainjobs berusten en geen registergoederen zijn.

Boekenonderzoek

De Belastingdienst deed bij Mainjobs een boekenonderzoek naar de loonheffingen, waarna in een rapport in november vorig jaar verschillende overtredingen zijn geconstateerd. Over het jaar 2015 en 2016 heeft Mainjobs naheffingsaanslagen loonbelasting ontvangen. Over 2016 is een aanslag van € 214.131,00 opgelegd voor welk bedrag de Belastingdienst met een beroep op zijn eerste pandrecht de G-rekening van Mainjobs heeft uitgewonnen.

Beslaglegging door administratiekantoor

Op 12 januari 2022 heeft het administratiekantoor een verzoek tot het leggen van conservatoir derdenbeslag ten laste van Mainjobs ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. In het beslagrekest heeft het kantoor het volgende gesteld:

“Tussen partijen is een overeenkomst tot stand gekomen waarbij gerequesteerde aan verzoeker de opdracht heeft gegeven om de fiscale en administratieve belangen te beheren. (…)

Helaas heeft verzoeker moeten vaststellen dat gerequesteerde tot op heden zijn facturen niet volledig heeft voldaan.

Momenteel staat er een bedrag open van € 129.243,13 + € 20.000,- + € 30.000,- + € 20.000 = € 199.243,13

(…)

Verzoeker wenst dan ook beslag te leggen op de bankrekening van gerequesteerde alsook bij opdrachtgevers van gerequesteerde voor het bedrag ad. € 230.000,-.

(…)

Redenen voor het conservatoir beslag

In een bodemprocedure zal de vordering uitvoerig behandeld worden. Er bestaat echter een zeer groot gevaar dat gerequesteerde ter voorkoming van betaling de gelden wegmaakt, dan wel voor verhaal vatbare goederen wegmaakt.”

De voorzieningenrechter heeft verlof verleend voor het leggen van conservatoir beslag. Het administratiekantoor heeft vervolgens op 20 januari 2022 conservatoir beslag doen leggen.

Kort geding

Mainjobs spant daarna een kort geding aan waarin het de opheffing vordert van het door het admistratiekantoor ten laste van Mainjobs gelegde conservatoire beslag met veroordeling van het kantoor in de kosten van deze procedure.

De rechtbank constateert dat het administratiekantoor heeft nagelaten de voorzieningenrechter in het beslagrekest van 12 januari 2022 te informeren over het beslag dat de voormalige opdrachtgever ten laste van het administratiekantoor, onder Mainjobs had gelegd terwijl dat beslag op dat moment al sinds 23 oktober 2020 lag. Hiermee heeft het administratiekantoor, mede gelet op de omvang van de vordering op Mainjobs waarvoor het beslag is gelegd, buitengewoon relevante informatie achtergehouden. Het beslag van de voormalige opdrachtgever blokkeert immers iedere betaling van Mainjobs aan het administratiekantoor en dat al bijna 17 maanden.

Boekenonderzoek

Het administratiekantoor heeft in het beslagrekest ook geen melding gemaakt van het boekenonderzoek door de Belastingdienst, terwijl op het moment van het indienen van het beslagrekest het rapport dat naar aanleiding daarvan is opgesteld al bekend was. Uit dat rapport volgt dat het administratiekantoor voor Mainjobs de loonaangifte over het jaar 2014 op onjuiste wijze heeft gecorrigeerd en (ook) in de jaren daarna niet de vereiste aangiften loonheffingen heeft gedaan. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het administratiekantoor had moeten begrijpen dat zij ook deze informatie had moeten verstrekken aan de voorzieningenrechter. Uit dat rapport, waaruit hierboven is geciteerd, volgt immers de aannemelijkheid van het bestaan van een tegenvordering van Mainjobs op het administratiekantoor op grond van wanprestatie vanwege de handelwijze van het administratiekantoor bij het doen van loonaangiften voor Mainjobs. Het instellen van deze tegenvordering in reconventie in de tussen partijen inmiddels aanhangige bodemprocedure heeft Mainjobs in dit kort geding aangekondigd.

Tegenvordering uitzendbureau aannemelijk

Hoewel de omvang van deze tegenvordering niet vast te stellen is, acht de voorzieningenrechter, gelet op de inhoud van het rapport van de Belastingdienst, aannemelijk dat deze vordering (in ieder geval gedeeltelijk) wordt toegewezen op grond van het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen door het administratiekantoor en de daaruit voortvloeiende schade. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen dat het administratiekantoor de door Mainjobs gestelde handelwijze van het administratiekantoor bij het doen van belastingaangiften en de inhoud van voornoemd rapport van de Belastingdienst niet gemotiveerd heeft betwist, maar in dat kader slechts heeft verwezen naar de bodemprocedure waar dat onderzocht moet worden.

Grove schending waarheidsplicht

Al met al acht de voorzieningenrechter sprake van een grove schending van de waarheidsplicht door het administratiekantoor in een onvolledig beslagverzoek. Indien het administratiekantoor de voorzieningenrechter wel volledig en naar waarheid zou hebben ingelicht in het beslagrekest, dan zou de voorzieningenrechter het verlof hoogstwaarschijnlijk niet hebben verleend. Dit in samenhang bezien met de aannemelijkheid van een (gedeeltelijke) toewijzing van een tegenvordering van Mainjobs op het administratiekantoor leidt tot de beslissing dat het door het administratiekantoor gelegde beslag ten laste van Mainjobs wordt opgeheven.