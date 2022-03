Mkb’ers over terugbetalen belastingschuld: ‘We hebben bedrijfstakken opgeofferd’

Sommige ondernemers in het mkb kijken na de periode van coronamaatregelen nog tegen een forse belastingschuld aan. Daar moet wat aan worden gedaan, vindt MKB-Nederland, die twee van zulke bedrijven portretteert. ‘We zijn verkeerd voorgelicht.’

Tentenbouwer Martijn van den Broek van Van Ham Tenten & Podia heeft bijvoorbeeld nog een rekening van anderhalf miljoen openstaan bij de Belastingdienst. ‘Dat betekent dat de ondernemer – na de betaling van zijn personeel en zijn vaste lasten – de komende tien (!) jaar tenten en podia aan het bouwen is alleen om zijn schuld te kunnen afbetalen’ aldus MKB-Nederland. Van den Broek zou graag zien dat de overheid een gedeelte gaat kwijtschelden. ‘Bij voorkeur grofweg 50% van de schulden voor de zwaarst getroffen sectoren.’ Van Ham had vooral te lijden onder het afblazen van evenementen de afgelopen twee jaar. Uitstel van belasting hielp om de liquiditeit op peil te houden, maar de steunmaatregelen waren volgens Van den Broek een druppel op een gloeiende plaat. ‘In die eerste periode kregen wij € 4.000 uit de Tozo-regeling: nou, dat verdampt bij ons in een halve dag aan vaste lasten.’ En de TVL dekte maar 5% van de vaste lasten. De rest is betaald door in te teren op de reserves. ‘Die honderden miljarden die de overheid heeft uitgegeven aan coronasteun zijn vooral naar loondoorbetaling gegaan, en naar de GGD’s en de testbedrijven. En loonsteun is eigenlijk helemaal geen steun: anders had de overheid diezelfde mensen via het UWV een werkloosheidsuitkering moeten geven als iedereen zijn personeel was gaan ontslaan om bedrijfseconomische redenen. We hebben in Nederland een paar bedrijfstakken opgeofferd zodat andere branches wel open konden blijven, zo is het toch echt.’

Moedeloos

Kapsaloneigenaar Sieta de Rooij greep in het begin alle steun aan. ‘Maar wat ik me toen niet realiseerde, en wat aan het begin ook nog helemaal niet duidelijk was, was dat je alles gewoon weer moest terugbetalen. Dat voelde niet fair: we zijn echt verkeerd voorgelicht. Ik word daar heel moedeloos van.’ Het omzetverlies van De Rooij bleek namelijk mee te vallen en daardoor moest ze NOW-steun terugbetalen. De rekening bedraagt € 27.000. En in de tweede lockdown zat het inkomen van haar partner Tozo-steun in de weg. ‘In één keer wordt er van je partner verwacht dat hij het huis, het gezin én de zaak draaiend houdt.’

Landelijke aanpak

MKB-Nederland bepleit langere terugbetaaltijden van belastingschulden met een pauzeknop als investeringen in het gedrang komen. ‘Of denk aan regelingen die het aantrekkelijk maken om te investeren in het bedrijf door particulieren, zoals in België de win-win-regeling. Ondernemers die willen stoppen of moeten saneren om verder te kunnen, moeten ook hulp krijgen. De Belastingdienst hoeft hier niet meer bij betrokken te zijn, de gemeente wel, net als het UWV. Het belangrijkste daarbij is dat privébezittingen van ondernemers niet aangesproken kunnen worden, net als hun pensioen. En dat er een landelijke aanpak komt, zodat ondernemers overal precies weten waar ze aan toe zijn.’