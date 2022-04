Duitsland pakt belastingstelsel aan vanwege inflatie

Door de hoge inflatie maakt de Duitse overheid plannen om het belastingstelsel te veranderen. Zo worden de belastingschijven opgerekt om fiscale effecten van loonstijgingen te matigen.

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner geeft aan dat het stopzetten van de import van gas en olie uit Rusland dramatische economische gevolgen zou hebben voor Duitsland, maar overweegt wel opties om kerncentrales open te houden en meer olie en gas uit de Noordzee te halen. In Duitsland steeg de inflatie in maart naar een nieuw record van 7,3% ten opzichte van een jaar eerder, het hoogste inflatiecijfer voor Duitsland sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990. De oorlog in Oekraïne is daarin een belangrijke factor. Duitsland kondigde afgelopen maand een steunpakket aan van zo’n € 17 miljard om consumenten en bedrijven te helpen met de stijgende prijzen. Met het geld bekostigt de overheid onder meer een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine en diesel, eenmalige uitkeringen aan huishoudens en het subsidiëren van het openbaar vervoer.

In Nederland kwam de inflatie vorige maand uit op 12%.

Bron: ANP