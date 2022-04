De accountant is een sportfanaat, een muziekliefhebber en leest het liefst thrillers. Dat blijkt uit een enquête die Accountancy Vanmorgen hield onder ruim 300 professionals. Het levert verrassende inzichten op over de mens achter de accountant en legt verschillen bloot tussen de beroepsgroepen. Dit zijn de zes belangrijkste uitkomsten.

Trend 1

De accountant is behoorlijk sportief

De cijfers spreken voor zich. Accountancyprofessionals vinden het belangrijk fit te zijn en te blij-ven. Met een zittend beroep en veel denkwerk voelt de accountant zich geroepen ook het lijf geregeld uit te dagen. Bijna driekwart van de professionals sport minimaal twee keer per week. De assistent-accountants zijn de grootste sportievelingen. Bijna 90 procent zegt minimaal twee keer per week zijn of haar sportoutfit aan te trekken. Een klein aantal sport niet of minder dan een keer per week. Ook de directeur-eigenaar is opvallend sportief: driekwart maakt minimaal twee keer per week tijd vrij voor een sportieve activiteit.

Het beeld van de RA-accountants is tweeledig. Enerzijds zijn er veel RA’s die niet of nauwelijks sporten, anderzijds is de groep die meer dan drie keer per week sport het grootst onder RA’s. ‘Sporten doe ik vooral om geestelijk gezond te blijven. Als ik hardloop kan ik het werk even loslaten en blijf ik scherp’, zegt Mark van Diermen, partner bij The Audit Generation. Dat een kwart van de RA-accountants zeer fanatiek sport, komt volgens Van Diermen doordat de beroepsgroep relatief veel jonge collega’s telt. ‘Zij willen graag fit zijn en er goed uitzien. Bovendien hebben ze vaak nog geen kinderen, ze zitten nog ruim in hun tijd.’ De enquête van AV bevestigt dat de sportfrequentie vooral onder jongeren hoog is: van de 20- tot 30-jarigen sport 94 procent minimaal twee keer per week. Van de 30- tot 40-jarigen haalt slechts 62 procent dat.

Volgens Patrick van den Belt, RA-directeur bij Alfa Accountants, heeft de coronapandemie een positief effect gehad op de vitaliteit. ‘Doordat we hybride zijn gaan werken, waren er vaker momenten om tussendoor een uurtje te sporten en daarna weer met een frisse blik aan de slag te gaan.’

Trend 2

Vooral de AA-accountant is een teamplayer

Op administratiekantoren is individueel sporten beduidend populairder (67 procent) dan op accountantskantoren (56 procent). Op accountantskantoren doet dus iets minder dan de helft aan teamsport. Daarbij zijn er duidelijke verschillen tussen accountancyprofessionals. Zo spelen AA-accountants vaker in teamverband dan de RA-accountants.

Dat RA’s vaker kiezen voor een individuele sport begrijpt directeur en RA John van der Laan van Keystone Accountants wel: ‘RA’s hebben vaker deadlines, met name in het busy season. Het is in ons vak lastiger je te committeren aan een teamsport. Met individueel sporten ben je flexibeler.’ Van Diermen vult aan: ‘We zijn de nomaden van de accountancy. Terwijl de AA-collega’s veel op kantoor zitten, werken wij bij steeds andere klanten en komen we regelmatig laat thuis.’

Via LinkedIn riep Van Diermen auditkantoren onlangs op mee te doen aan een 30-daagse sportchallenge. De animo bleek groot; in korte tijd meldden zich ruim vijftien kantoren aan. Zij zullen in juni strijden om de titel van sportiefste auditkantoor door onderling de sportactiviteiten van medewerkers bij te houden. ‘Competitiedrift hoort bij de RA’, aldus Van Diermen. ‘Er zijn voortdurend uitdagingen. We werken aan lastige vraagstukken voor uiteenlopende klanten, moeten op een krappe arbeidsmarkt de juiste mensen weten te vinden en presteren vaak onder tijdsdruk. Ik heb dat ook nodig, merk ik: Als het rustig is op het werk, groeit mijn innerlijke onrust’, bekent de RA-partner van The Audit Generation.

Trend 3

Wandelen, hardlopen en wielrennen favoriet

De accountant wandelt, rent, fietst en zwemt, maar speelt ook geregeld een potje golf, voetbal of tennis. Wandelen is het populairst, maar die koppositie is wellicht te verklaren door de coronapandemie. Tijdens de lockdowns, toen sporten in teamverband niet mogelijk was, groeide wandelen immers uit tot nationale volkssport. Toch pakt menig professional het serieus aan: zo wordt lange-afstandwandelen in groepsverband vaker genoemd, net als powerwalk, wandelen met een stevige pas erin.

Een op de drie professionals gebruikt een device om de sportactiviteiten te monitoren. Vooral Strava wordt gewaardeerd. Deze app houdt via de telefoon afstanden, tijd en frequentie van het sporten bij en geeft daarmee inzicht in de vorderingen.

Accountants zijn fanatieke hardlopers, wielrenners en mountainbikers. Menig collega loopt marathons of schrijft zich in voor wielerwedstrijden, zoals de Amstel Gold Race. Zo ook AA-accountant Marco Korthof, werkzaam bij Hoek en Blok, accountants, belastingadviseurs en juristen. Met zeven collega’s en drie vrienden doet Korthof deze zomer mee aan het wielerevenement in de Limburgse heuvels. ‘Met dit doel voor ogen, is het sporten serieuzer geworden. Voorheen liet ik mijn vaste fietsavond nog weleens schieten omdat er nog een opdracht af moest, nu realiseer ik me dat regelmatig bewegen minstens zo belangrijk is. Bovendien weet ik door de jaren heen dat de klus toch wel af komt. En dat het me met een frisse geest zelfs makkelijker afgaat.’

Ook werkgevers moedigen het sporten aan. Een van de kantoren organiseerde tijdens de coronapandemie regelmatig een bootcamp en doet dat nog steeds. Veel kantoren schrijven zich met een of meer teams in voor bedrijventoernooien. Dat is niet alleen goed voor de teamspirit en de vitaliteit van medewerkers, het is ook goed voor de lokale contacten.

Niet in de top tien, wel leuk om te vermelden: verschillende professionals doen aan kickboksen. Een enkeling doet aan Argentijns tangodansen. Ook houdt de beroepsgroep van denksport. De accountant kraakt zijn hersens ook in zijn vrije tijd op een Sudoku-puzzel, een dam- of schaakpartij.

Trend 4

Vennoten en RA’s slapen het slechtst

Een goede nachtrust vormt de basis van een goede gezondheid. Als we genoeg slapen zijn we energieker, presteren we beter en maken we bovendien gezondere voedingskeuzes. Minimaal zeven tot negen uur slapen is de norm, maar lukt dat ook? Nee, zegt 18 procent. Het zijn vooral vennoten en partners die ’s nachts nog weleens woelen en draaien. Ook de RA’s en AA’s missen nog weleens de nodige nachtrust. De

assistent-accountants slapen daarentegen het best. ‘Ik kan me soms zo vastbijten in een vraagstuk dat ik er ’s nachts wakker van lig’, geeft AA-accountant Korthof toe. ‘Als een klant iets wil, maar dat niet mogelijk blijkt door de geldende regels bijvoorbeeld. Ik wil dan via een omweg toch een oplossing vinden, zodat het wel kan.’ Tegenwoordig slaapt Korthof beter. ‘Ik sport vaker. Ook leg ik de zakelijke dilemma’s tegenwoordig aan het eind van de dag naast me neer. Ik schrijf het op, mail het aan mezelf en vind het de dag erna in mijn mailbox. Ik slaag er steeds beter in mijn work-life balance te bewaken. Dat heb ik wel moeten leren.’

Trend 5

De accountant is een muziekliefhebber

Wat doet de accountant het liefst in zijn vrije tijd? Op vakantie of een dagje weg werd het vaakst genoemd en dat is weinig verrassend. Op twee staat wandelen, dat opnieuw een corona-effect zou kunnen zijn. Op de derde plaats staat sporten, dat weer bewijst dat accountants een sportief volkje zijn. Maar de accountant pakt ook graag een goed boek in zijn vrije uurtjes en is daarnaast een muziekliefhebber. Popmuziek en Nederlandstalig zijn het meest geliefd, gevolgd door klassiek, soul, country, hardrock en jazz. De conclusie dat accountants muziekliefhebbers zijn, blijkt ook uit het feit dat bijna de helft van de professionals zegt graag naar een concert te gaan op een vrije avond. ‘Ik herken me wel in de passie voor muziek. Het is een fijne uitlaatklep’, zegt RA-directeur Van den Belt.

Een bijna net zo grote groep gaat het liefst naar de bioscoop. Professionals bezoeken ook graag het theater, zij kopen vaker kaartjes voor een cabaret- dan een toneelvoorstelling. Uit eten scoort relatief laag. ‘Dat verbaast me enigszins. Accountants gaan graag lekker uit eten, zowel met de klant als privé’, aldus RA-directeur Van der Laan.

Trend 6

De accountant verslindt thrillers

De financiële beroepsgroep leest graag. Het populairst zijn thrillers. Bijna de helft gaf aan weg te kruipen bij een spannend verhaal. Een derde van de respondenten leest graag biografieën, ruim een kwart geeft de voorkeur aan literatuur. Een aantal professionals zegt regelmatig een literaire avond te bezoeken.

Bij de RA’s ligt het vaakst een literair werk op het nachtkastje, terwijl het vooral de AA’s zijn die thrillers verslinden. De assistent-accountants en vennoten lezen vaak biografieën. Opvallend is verder dat vennoten bovengemiddeld graag over management en persoonlijke ontwikkeling lezen, terwijl RA’s deze boeken het minst openslaan. Veelgenoemde managementboeken zijn: Start with why van Simon Sinek, Zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey en Who moved my cheese? van Spencer Johnson.

Tekst: Ellis Bloembergen

Leoni Heemskerk van sportschool FHIT’S in Uden geeft zes gezondheidstips voor accountants. #1Kantoorgym achter je bureau ‘Onderbreek je schermtijd elk uur met wat eenvoudige stretchoefeningen. Op YouTube vind je allerlei video’s om vijf minuten te bewegen. Goed om je zithouding te onderbreken of als oplaadmoment tussen vergaderingen door. Van bewegen word je productiever.’ #2 Buiten gebeurt het ‘Overweeg eens om een telefoongesprek wandelend te doen. Of plan in een teamvergadering van anderhalf uur een blok van vijftien minuten waarin iedereen even naar buiten gaat. Goed voor de energie en vaak krijg je juist daardoor nieuwe inzichten en ingevingen.’ #3 Je hebt geen excuus ‘Veel organisaties bieden een fitnessabonnement aan dat van het brutosalaris wordt ingehouden. Lukt het niet om naar de sportschool te gaan? Maak dan een circuit van het park of bos in de buurt. Wissel hardlopen en sprinten af per lantaarnpaal, doe bij elk bankje een paar push-ups of buikspieroefeningen en kies een plek voor wat lunges en squats voor benen en billen.’ #4 Eet voldoende ‘Eet je te weinig, dan slaat je lichaam vet op als brandstof voor nood en kom je aan. Laat daarom bij de sportschool eens je ruststofwisseling (basal metabolic rate, BMR) berekenen: het aantal calorieën dat je minimaal nodig hebt voor basale levensprocessen. Vervolgens geldt dat je bij een rustige dag 300 extra calorieën nodig hebt en bij matige tot veel activiteit 500 tot 800.’ #5 Onderschat goede nachtrust niet ‘Genoeg bewegen is goed slapen. Train niet te laat op de avond, want dan zit je boordevol adrenaline en kom je niet goed in slaap. Houd bij trainen in de gaten dat je op gemiddeld 80-90 procent van je maximale hartslag werkt: neem 220 als maximale hartslag en trek daar je leeftijd vanaf. Dan behaal je de meeste vetverbranding.’ #6 Experimenteer en leer ‘Deel tips met collega’s. Van koud douchen tot een work-out, een tarwegras-shake of een gezonde maaltijd. Door erover te praten, inspireer je elkaar. Zo blijft het onderwerp op de agenda én in je routine.’

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.