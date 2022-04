Subsidieregeling circulaire ketenprojecten uitgebreid

Mkb-ondernemers kunnen van 3 mei tot 30 september weer subsidie voor circulaire ketenprojecten aanvragen. Het budget is dit jaar groter en enkele voorwaarden zijn versoepeld.

In totaal geeft de overheid dit jaar € 6.125.000 uit voor de regeling. Daarnaast is de regeling nu ook open voor ondernemers op de BES-eilanden; per project is er bovendien nu ruimte voor één groot bedrijf. Ook nieuw is dat ondernemers een de-minimisverklaring nodig hebben als zij gaan aanvragen – daarmee wordt gegarandeerd dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Subsidie 50%

De subsidieregeling is samen met het Versnellingshuis Nederland Circulair! opgezet. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer. Het gaat om projecten waarin ondernemers – in een keten – samen een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal drie en maximaal zes ondernemers samen.

Voorwaarden

Een circulair ketenproject moet leiden tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot. Na afloop van het project moeten minstens drie deelnemende ondernemers blijven samenwerken. De zogeheten penvoerder bij de subsidieaanvraag is een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband blijven. Een van de voorwaarden is voorts dat in het samenwerkingsverband een procesbegeleider wordt ingehuurd die minimaal een jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie.