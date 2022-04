KVK: met 220.000 bedrijven gaat het echt slecht

Het stoppen van de coronasteun en belastingschuld brengen veel ondernemers het water aan de lippen. Volgens de Kamer van Koophandel hebben 220.000 bedrijven het echt moeilijk. Tien procent van deze groep is ‘aan het overleven’.

‘Na de coronacrisis moeten ondernemers omzet realiseren om verliezen of schulden te compenseren’, stelt Klein Swormink. ‘De grote vraag is nu: zijn ze in staat om een omzetniveau te halen waarmee ze ook in de toekomst levensvatbaar zijn én waarmee ze hun opgebouwde schulden kunnen aflossen. Voor een deel zal dat antwoord ontkennend zijn.’

14% in problemen

KVK deed van 22 februari tot 2 maart onderzoek onder 1.135 ondernemers, een representatieve steekproef. Uit het onderzoek blijkt dat het veel ondernemers goed gaat, maar dat er ook een groep is die het heel moeilijk heeft. Op dit moment geeft 14% van ondernemers in Nederland aan dat het bedrijf er slecht voorstaat. Het rapportcijfer is bij hen een vijf of lager. Tien procent daarvan (ruim twintigduizend) is bijna failliet of is aan het overleven. Klein Swormink: ‘Op dit moment zijn er ongeveer 220.000 ondernemers die het echt moeilijk hebben. Zij staan voor de vraag: stoppen of doorgaan, en in beide gevallen, hoe dan?’

Schulden

13% van de ondernemers heeft op dit moment schulden of betaalachterstanden, vooral bij de Belastingdienst (55%), toeleveranciers (25%) en banken (22%). Ondernemers duiken op dit moment soms weg voor de schulden die ze hebben, ziet Klein Swormink. Zijn advies: ‘Hoe moeilijk ook: maak nu je coronabalans op, zie de situatie onder ogen, duik niet weg. Pak nú aan in het belang van je eigen toekomst.’

Emoties

Ook emotioneel heeft de coronaperiode nog steeds invloed. Ruim een kwart van de ondernemers geeft aan dat ze het gevoel hebben er alleen voor te staan met het bedrijf. De situatie van de onderneming heeft bij 13% ook impact op het privéleven of leidt tot stress en zorgen.

Bron: KvK