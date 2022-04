Aantal IB-aangiftes richting 7 miljoen

De Belastingdienst heeft ruim zes weken na de start van de aangiftecampagne al bijna 7 miljoen aangiftes inkomstenbelasting binnen.

In totaal zijn er tot maandagmiddag ruim 6,8 miljoen aangiftes ingediend. ‘Dat is ruim twee derde wat we vóór 1 mei verwachtten binnen te krijgen. Op 1 maart was het uiteraard traditioneel druk op het portaal Mijn Belastingdienst, maar gelukkig bleven storingen uit.’ Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst is vanzelfsprekend blij dat de aangifteperiode voorspoedig verloopt. ‘De Belastingdienst werkt er hard aan om de aangifte voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te maken en snapt ook dat sommigen het moeilijk vinden. Ik wil daarom benadrukken dat wie hulp van anderen nodig heeft bij het invullen van hun aangifte, terecht kan bij de Belastingdienst én bij verschillende maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Een beetje extra hulp is nooit ver weg.’

Ruim 25.000 mensen geholpen

Medewerkers van de Belastingdienst hebben inmiddels 25.765 mensen geholpen met het invullen van hun aangifte. Daarvan zijn er ruim 16.886 mensen telefonisch geholpen, hebben ruim 8.355 mensen een afspraak gemaakt voor een balieafspraak bij een Belastingdienstkantoor en zijn er 524 mensen via videobellen geholpen. De verwachting is dat de Belastingdienst dit jaar tijdens de aangifteperiode aan ongeveer 35.000 mensen hulp biedt bij het invullen van de aangifte. In maart hebben medewerkers van de BelastingTelefoon in totaal ruim 812.000 mensen met vragen over de belastingaangifte geholpen.