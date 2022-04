Fraudebestrijding doet kosten verder oplopen bij grootbanken

De operationele kosten van de vier Nederlandse grootbanken zijn door verdergaande digitalisering en hoge inzet op fraudebestrijding inmiddels opgelopen tot meer dan 70 procent van de inkomsten, heeft KPMG becijferd.

Vorig jaar waren de operationele kosten 4 procent hoger dan in 2020, blijkt uit het jaarlijkse State-of-the-Banks-rapport van KPMG. De vier banken boekten samen 9,9 miljard euro nettowinst, waarbij alleen ING en Rabobank de inkomsten zagen stijgen. ‘Alle vier de banken hebben moeite met hun kosten onder controle te houden. Dat is vooral te wijten aan de vele inspanningen om witwaspraktijken te voorkomen, investeringen in digitale dienstverlening en compensatiemaatregelen voor bijvoorbeeld teveel betaalde rente op doorlopende kredieten.’ Fraudebestrijding houdt 15 procent van het bankpersoneel bezig; bij ABN Amro is ruim 20 procent van het medewerkersbestand betrokken bij het voorkomen van fraude. Digitalisering neemt ook een flinke hap uit de portemonnee. De Rabobank gaf er vorig jaar 22 miljoen euro meer aan uit dan in 2020; ABN Amro besteedde 7 miljoen euro meer en de Volksbank spendeerde 25 miljoen euro meer. Die laatste zit qua kostenratio tegen de 80 procent aan; ABN Amro noteert een kostenpercentage van rond de 75 procent.

Duurzaamheid

‘Verder heeft de duurzaamheidsagenda grote invloed op alle bankzaken’, ziet KPMG. ‘Zo is de verschuiving naar duurzaam financieren in volle gang. In een rap tempo worden projecten gefinancierd voor bijvoorbeeld het terugdringen van emissie-uitstoot op weg naar een duurzame net-zero-samenleving in 2050. Het inschatten van kansen en risico’s bij klimaatverandering gaat steeds beter. Tegelijkertijd moeten banken nog veel ontdekken als het gaat om verzameling van de juiste gegevens. Zo is er sprake van een zogeheten iteratief proces waarbij meetinstrumenten voortdurend worden aangepast bijvoorbeeld bij investeringen in de olie- en gasindustrie waar zowel grote risico’s als kansen aan de orde zijn.’ Ook is er nog veel terrein te winnen op het vlak van biodiversiteit, mensenrechten en gelijke beloning.’