TVL Q3 2021 ontvangen? Vaststellingsverzoek volgt binnenkort

Heb je Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 ontvangen? Dan krijg je tussen 16 mei en 10 juni een vaststellingsverzoek van de RVO, meldt de uitvoeringsorganisatie. Hiermee vraagt de RVO de werkelijke omzet van het derde kwartaal 2021 door te geven. Met deze gegevens berekent de instantie de subsidie definitief.

De RVO verstuurt de vaststellingsverzoeken in gedeeltes: zo kan de verwerking ervan goed worden bijgehouden. De ondernemers die nog geld ontvangen zijn als eerste aan de beurt.

Wat is belangrijk?

Je ontvangt het vaststellingsverzoek tussen 16 mei en 10 juni. Daarna geef je de werkelijke omzet van het derde kwartaal 2021 vóór 2 augustus aan de RVO door. Vaak is de omzet al voor je ingevuld en hoef je alleen een vinkje te zetten voor akkoord. Moet je de omzetgegevens nog invullen? Vergeet dan niet de bijlagen te uploaden.

Andere TVL-perioden

Vroeg je TVL Q3 2021 aan? Dan heb je dus tot 1 augustus 2022, 23:59 uur de tijd de werkelijke omzet door te geven. Voor TVL Q4 2021 doe je dit voor 2 september en voor TVL Q1 2022 is de deadline 1 december 2022, 23:59 uur. Wacht in alle gevallen wel tot je het vaststellingsverzoek van de RVO ontvangt.

Ruime terugbetalingsregeling

Blijkt na de vaststelling dat je moet terugbetalen, omdat je meer hebt omgezet dan gedacht? Dan heeft de RVO ruime terugbetalingsmogelijkheden. Terugbetalen kan in 6, 12, 18 of 24 maandelijkse termijnen, zonder rente. Ook een persoonlijke terugbetalingsregeling behoort tot de mogelijkheden. Je leest hier meer over op de pagina Betalingsmogelijkheden bij terugbetaling TVL. Bedragen lager dan 500 euro scheldt de RVO kwijt.

Bron: RVO