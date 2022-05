Kwart meer ondernemers gooien handdoek in de ring

In april is het aantal stoppende ondernemingen 27% hoger uitgekomen dan in april vorig jaar, meldt de Kamer van Koophandel. Ook in maart waren er meer stoppers dan een jaar eerder.

April leverde 12.109 stoppers op; dat is minder dan in maart, toen er meer dan 13.000 bedrijven mee ophielden, maar in die maand bedroeg de toename ten opzichte van 2021 nog 8%. Bij het hogere aantal stoppers komt een lager aantal starters: 19.973, 3% minder dan in april vorig jaar. Het aantal faillissementen is onder invloed van de coronasteunregelingen nog altijd zeer laag. In april werden 96 bedrijven failliet verklaard, het laagste aantal sinds januari 2020. Daardoor is het totaal aantal Nederlandse ondernemingen per 1 mei doorgegroeid naar 2.234.778. Dat is 5,4% meer dan een jaar geleden.

Stoppen om faillissement te voorkomen

Bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid van ondernemers Josette Dijkhuizen denkt dat het onvermijdelijk was dat na de pandemie het aantal stoppers zou stijgen. ‘Dat het aantal faillissementen in tegenstelling tot de verwachting weer is gedaald, zou wel eens te maken kunnen hebben met het inzicht van ondernemers. Ze willen mogelijk een faillissement voorkomen door uit zichzelf te stoppen en het niet te laten aankomen op een faillissement.’ Koplopers bij de stoppers zijn de medische en tandheelkundige praktijken (+69%) en de bouwinstallatiebedrijven (+50%)

Duizend nieuwe horecabedrijven

Uitzondering op het lagere aantal starters vormen de horeca- en recreatiesectoren, die 25% meer ondernemers zagen starten in april. Vergeleken met de twee maanden ervoor zijn de absolute aantallen min of meer op hetzelfde niveau gebleven. In de sector horeca openden 935 nieuwe bedrijven de deuren, in de sector cultuur, sport en recreatie ging het om ruim 1.000 starters. Dijkhuizen: ‘Ondernemers zien hun kans schoon om in deze sectoren te kunnen profiteren van het opengaan van de sector voor het publiek. Daarbij is er het vertrouwen dat de pandemie nu toch echt voorbij is. Waarschijnlijk is dat wat we terug zien in de cijfers.’