Vernieuwing Handelsregister aangekondigd

De Kamer van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat treffen maatregelen om bij het Handelsregister het evenwicht bij te stellen tussen enerzijds bescherming van persoonsgegevens en anderzijds het bieden van rechtszekerheid in het economische verkeer. Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Ongewenst gebruik zakelijke gegevens

De dienstverlening van het Handelsregister is de afgelopen jaren gefinancierd door onder andere het tegen betaling beschikbaar stellen van gegevens uit het register. De afgelopen jaren kregen ingeschreven ondernemers echter steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Gegevens die bij wet verplicht openbaar zijn worden bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Adresgegevens van individuen worden op internet gepubliceerd (doxing) en vooral steeds meer zelfstandige ondernemers hebben online en fysiek last van dreigende situaties. Daarom wordt nu ingezet op betere bescherming van persoonsgegevens, een rem op ongewenste directe marketing en een nieuwe vorm van het financieren van het Handelsregister.

Ondernemers die ingeschreven staan kunnen voor een jaarlijkse bijdrage volop van de handelsregisterfuncties zoals uittreksels gebruik maken. Het verdienmodel van ongewenst datagebruik door derden valt hierdoor weg. Zo versterken we de effectiviteit en privacy van ingeschreven ondernemers in het Handelsregister en voorkomen we overlast van sommige marketeers.

Proces

Een belangrijk onderdeel is de wijziging in de financiering van het Handelsregister. Ondernemers die ingeschreven staan gaan hier een vaste bijdrage per jaar voor betalen. Deze regelgeving wordt momenteel ter consultatie openbaar gemaakt zodat iedereen daarop zijn zienswijze kan geven.

Het verbod op het gebruik van handelsregistergegevens voor direct marketingdoeleinden wordt opgenomen in een tweede wetsvoorstel dat staat gepland voor komend jaar. Deze aanpassing gaat helpen tegen de hinderlijke praktijk van ongevraagde acquisitietelefoontjes bij veel ondernemers. Naast deze maatregelen zal de controle van de gegevens door de Kamer van Koophandel (KVK) worden aangescherpt. Een voorbeeld is dat KVK bij inschrijving in het Handelsregister monitort op onaannemelijke bedrijfslocaties zoals een bedrijf dat gevestigd zou zijn op een gevangenisterrein.

De planning is voor eind 2025 zoveel mogelijk maatregelen doorgevoerd te hebben, meldt de minister.