PODCAST | ‘De bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf is een reis vol bochten en hobbels’

Bij veel familiebedrijven is de overdracht aan de volgende generatie een traject van lange adem. Soms zelfs extreem lange adem. In onze nieuwste podcastaflevering vertelt ondernemer Jeroen Driessen, CEO van Driessen Groep, over dit traject, dat ook 18 jaar na zijn intrede nog volop gaande is.

In deze slotaflevering nemen we een kijkje in de keuken van het familiebedrijf Driessen Groep. Driessen omschrijft deze specialist in HRM-dienstverlening als een ‘familie van bedrijven’. De onderneming is door zijn vader Jan Driessen opgericht. Jeroen Driessen was toen 16 jaar oud en kon niet voorzien dat hij tegenwoordig CEO zou zijn van een onderneming met 600 vaste en 15.000 flexibele medewerkers en een omzet van 234 miljoen euro. In 2004 trad Driessen junior tot de directie toe.

Niet alles dichtregelen

Inmiddels is hij CEO van het bedrijf. Maar nog altijd heeft Jan Driessen een belangrijke positie. Zo zijn een groot deel van de aandelen nog in handen van de eerste generatie, en ook in de directie is de stem van Driessen senior en diens compagnon Michaël Münnich zwaarwegend. Dat heeft een zakelijke overweging, legt Jeroen Driessen uit: ‘Ons bedrijf zit in een fase van groei en uitbreiding. We willen nog niet dat alles helemaal is dicht geregeld.’ Münnich en Driessen senior hebben een positie in de recent opgetuigde one-tier board, waarin beide heren als niet-uitvoerende bestuurders zetelen.

Overdragen doe je in fasen

In deze podcast vertelt Driessen eerlijk over de manier waarop de familie omgaat met de generatiewissel. Voor hem is zo’n wissel niet een moment, maar een reeks van momenten, van stappen die je opeenvolgend zet. Jeroen Driessen: ‘Mijn advies is: gun jezelf tijd en ruimte om te groeien in je nieuwe rol. Een familiebedrijf is net een gezin, beetje bij beetje worden de kinderen losgelaten. Zo groeien ze naar zelfstandigheid.’ Daarvoor moet je intensief praten met elkaar, vindt hij. Michel Prent, Senior manager Adviesgroep Familiebedrijven bij BDO, herkent deze noodzaak. ‘Daarover communiceren is nog steeds heel erg lastig voor heel veel families.’

Kluwen van spanningen

Voor veel familiebedrijven is het overdragen van de onderneming een spannend, vaak zelfs pijnlijk proces. Dat merkt Michel Prent in zijn dagelijkse praktijk. ‘In veel families is het erg comfortabel om het niet te hebben over de echt spannende zaken.’ Volgens Prent is het een valkuil dat families veronderstellen hoe zonen, dochters of ouders naar de toekomst kijken. ‘Het bedrijf heeft er niets aan als de beslissende familie ongelukkig is bij het leiden van het bedrijf.’

Samen met Prent en Driessen verdiepen we ons in de generatieoverdracht, in de vennootschappelijke en fiscale uitdagingen. De presentatie wordt verzorgd door hoofdredacteur Wilbert Geijtenbeek.

De podcastserie Een kijkje in de keuken van het familiebedrijf is een initiatief van Accountancy Vanmorgen, Tijdschrift Familiebedrijven en BDO Nederland.