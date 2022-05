OM ziet belastingfraude via te lage prijs Amsterdamse vastgoeddeal

Het Openbaar Ministerie verwijt een 57-jarige man uit Amstelveen belastingfraude. Centraal staat de vraag of de overdrachtsprijs van € 8.450.000 van samengevoegd pand op de Kalverstraat en Rokin in Amsterdam pand een zakelijke prijs is geweest.

Pand Kalverstraat en Rokin

Volgens het OM gaat het om fraude die gepleegd is in de periode van maart 2011 tot en met oktober 2014. Specifiek verwijt het OM de verdachte dat hij opzettelijk een onjuiste aangifte vennootschapsbelasting 2011 ten name van zijn vastgoedonderneming, een onjuiste aangifte overdrachtsbelasting en drie onjuiste aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2011, 2012 en 2013 heeft gedaan. De onjuistheden hangen telkens samen met de overdracht van het Amsterdamse pand vanuit zijn onderneming naar de verdachte en een medeaandeelhouder in privé en de daarbij gehanteerde overdrachtsprijs. Het OM is van oordeel dat die prijs te laag is geweest. Het vastgoedbedrijf is de vennootschap waarvan de verdachte de helft van de aandelen bezit.

Opzettelijk te lage overdrachtsprijs

Omdat de Belastingdienst vermoedde dat hier opzettelijk een te lage overdrachtsprijs is gehanteerd, heeft de Belastingdienst de zaak aangemeld voor strafrechtelijk onderzoek wegens belastingfraude. De overdrachtsprijs van de panden taxeerde de Belastingdienst op ruim € 18 miljoen.

Het OM rekent verdachte ‘zijn verwerpelijke handelen en het feit dat hij geen enkel inzicht in de laakbaarheid van zijn gedrag heeft getoond’ zwaar aan en eist 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank van Amsterdam doet uiterlijk 9 juni uitspraak.

(OM)