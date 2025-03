Nieuwe wet om loonverschillen tussen mannen en vrouwen aan te pakken

Werkgevers moeten straks meer doen om gelijke beloning voor mannen en vrouwen te garanderen. Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is deze week een internetconsultatie gestart over de Wet implementatie Richtlijn loontransparantie mannen en vrouwen.

Grote loonverschillen

In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld nog altijd minder dan mannen. In het bedrijfsleven ligt het uurloon van vrouwen zo’n 16% lager dan dat van mannen. Bij de overheid is dit verschil kleiner, maar nog steeds aanwezig: ongeveer 5%. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met vergelijkbare functies en achtergronden, blijven er verschillen bestaan. Volgens cijfers van het CBS uit 2022 verdienen vrouwen in het bedrijfsleven gemiddeld bijna 7% minder, en bij de overheid bijna 2%.

Wat verandert er?

De nieuwe wet verplicht werkgevers om objectieve loonstructuren in te voeren en transparanter te zijn over salarissen en interne loonverschillen. Daarnaast mogen zij bij sollicitaties niet langer vragen naar het laatstverdiende salaris. Grote organisaties met meer dan 100 medewerkers worden bovendien verplicht om periodiek te rapporteren over beloningsverschillen. Deze maatregelen moeten werknemers meer inzicht geven in hun positie en zorgen voor betere rechtsbescherming.

Ondersteuning voor werkgevers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de komende tijd samen met sociale partners aan voorlichting en hulpmiddelen. Daarmee wil het ministerie werkgevers helpen om zich goed voor te bereiden op de nieuwe wetgeving.

Reageren op het wetsvoorstel kan tot en met 7 mei 2025 via internetconsultatie.nl.