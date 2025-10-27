Huisarts troeft accountant af in lijst veelverdieners

De vacaturesite zette een aantal veelvoorkomende beroepen op een rij en rangschikte ze naar doorsnee inkomen. Huisartsen krijgen gemiddeld maandelijks € 6.282 bruto aan salaris en zijn daarmee koploper.

“Er is momenteel een groot tekort aan huisartsen. Daarnaast is de studie lang. En het is een baan die niet voor iedereen is weggelegd”, zegt directeur Sharita Boon van de Nationale Vacaturebank. Accountants nemen de tweede plek in met gemiddeld € 5.405 maandloon, gevolgd door docenten met een salaris van bijna € 4.700. Softwareontwikkelaars bezetten de vierde plek met gemiddeld € 4.261 per maand.

De rest van de top 10:

5. Verpleegkundige – € 3.815

6. Vertegenwoordiger – € 3.500

7. Administratief medewerker – € 3.000

8. Lasser – € 2.992

9. Busschauffeur € 2.974

10. Medewerker groenvoorziening € 2.694

Volgens Boon kunnen lassers en groenmedewerkers wel meer gaan verdienen als zij doorgroeien. “Zo verdient een voorman groenvoorziening gemiddeld tot wel € 3.600. En specialiseer jij je tot onderwaterlasser, dan loopt het salaris op tot ruim € 4.000.”

Bron: Dagblad van het Noorden