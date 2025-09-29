Hoe marktconform zijn jouw salarissen eigenlijk?

Van assistent-accountant tot RA: de salarissen staan onder druk en verschuiven langzaam omhoog. Wat betekenen deze trends voor jouw kantoor en carrière?

Het onderwerp salaris komt regelmatig terug bij professionals en kantoren die wij bij Finch Online spreken.

Een jonge assistent-accountant die bijvoorbeeld zegt: “Ik heb drie jaar ervaring, maar verdien nog steeds bijna hetzelfde als toen ik begon.”

Of een partner die verzucht: “We moeten starters hoger inschalen om ze binnen te halen. Maar wat doen we dan met de twintig assistenten die hier al jaren werken? Die willen natuurlijk óók meer.”

De cijfers bevestigen het beeld: bijna 68% van de professionals noemt salaris anno 2025 de belangrijkste factor bij het maken van een carrièremove (bron: Robert Walters).

Salarissen in 2025

Wat ons bij Finch Online opvalt: de instroomsalarissen voor assistent-accountants schuiven langzaam omhoog. Waar je in 2024 vaak nog rond de €2.300 – €2.600 instroomde, ligt dat in 2025 vaker tussen de €2.500 en €2.900. Met een paar jaar ervaring groeit dit door naar €3.500 of meer. Klinkt bescheiden, maar het geeft aan dat kantoren starters hoger moeten inschalen om mee te doen in de strijd om talent.

Voor registeraccountants (RA’s) ligt de lat al jaren hoger. Een RA die net zijn titel op zak heeft, start in 2025 meestal rond de €4.800 – €5.500 per maand. Met enkele jaren ervaring groeit dit door naar €6.000 – €7.500, en in senior rollen zelfs ruim boven de €10.000.

Ook AA’s, belastingadviseurs en salarisadministrateurs zien een opwaartse druk, maar niet overal in hetzelfde tempo. Uit het benchmarkrapport van Full Finance blijkt dat de meeste kantoren hun salarissen met 3,5–4,5% hebben verhoogd. Dat compenseert inflatie, maar of het genoeg is om concurrerend te blijven? Dat is maar de vraag.

De moraal van het verhaal

Bij Finch Online zien we dat professionals niet alleen bruto bedragen vergelijken, maar zich ook afvragen: hoeveel overuren staan er tegenover, en voel ik me hier echt thuis?

Een aantrekkelijk salaris is mooi, maar een werkomgeving waarin je kunt groeien en jezelf kunt ontwikkelen, is onbetaalbaar.

Voor professionals: vraag jezelf niet alleen af wat je verdient, maar ook wat dit kantoor jou oplevert in werkplezier en ontwikkeling.

Voor werkgevers: hoe marktconform ben je nog, en hoe laat je dat zien? Kandidaten vergelijken kritischer dan ooit.

Wil je precies weten wat de gemiddelde salarissen zijn voor alle functies in de accountancy, van assistent-accountant tot RA, van fiscalist tot salarisadministrateur? Wij hebben ze geüpdatet naar 2025, gebaseerd op meerdere onderzoeken én getoetst bij de kantoren die bij ons zijn aangesloten.

Bekijk hier het volledige overzicht en ontdek hoe jouw salarissen zich verhouden tot de markt: https://www.finchonline.nl/blog/29/wat-verdien-je-in-de-accountancy