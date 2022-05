1 op 3 Nederlandse bedrijven wil alleen zakendoen in euro’s

Bijna een kwart (23%) van de Nederlandse bedrijven geeft aan geen zaken te willen doen met bedrijven die buitenlandse valuta hanteren. Een op de drie handelt alleen met andere eurolanden. Dit blijkt uit onderzoek van Banking Circle.

Een kwart van de financieel verantwoordelijken constateert dat het gebruik van meerdere valuta hun onderneming ervan weerhoudt internationaal te groeien. Om valutaproblemen te voorkomen doet 28 procent van de bedrijven alleen zaken in landen die euro’s gebruiken, ook als dit de groei van het bedrijf kan remmen.

Groei belemmerend

Het is niet alleen de vreemde valuta die een struikelblok vormt, bedrijven ervaren meer blokkades in het internationaal zakendoen. Zo denkt een derde (33%) van de financieel verantwoordelijken dat het volle potentieel van hun organisatie niet wordt benut, vanwege de lasten die internationaal zakendoen op dit moment met zich meebrengt.

Maximaal drie valuta

Als bedrijven wel opstaan om met verschillende valuta te werken, betekent dit niet dat ze er geen voorwaarden aan stellen. 36 procent van de bedrijven geeft namelijk aan in maximaal drie verschillende valuta zaken te willen doen. “Het gebruik van verschillende valuta roept momenteel bij veel bedrijven nog weerstand op”, stelt Marcus Yarbug, Head of Sales Benelux bij Banking Circle. “Dat komt omdat zij dit associëren met hoge kosten en een lange doorlooptijd voordat het geld in de juiste valuta op de rekening staat. Bij traditionele banken en betaalinstellingen is dit inderdaad vaak nog het geval. Ontzettend zonde, want zo worden organisaties beperkt in hun groei en presteren. Banken en betaalinstellingen moeten zich realiseren dat zij uiteindelijk de beperkende factor zijn en dat het tijd is dit te veranderen. Banking Circle heeft als missie internationale transacties zo gemakkelijk mogelijk te maken, zodat deze belemmerende factoren verleden tijd worden en alle organisaties hun potentieel kunnen benutten.”

Het onderzoek is uitgevoerd onder 511 financieel (mede)beslissers of eindverantwoordelijk binnen hun organisaties, die internationaal zakendoen.