Grootste belastingverlaging in VK sinds 1972, pond zakt weg

Kwasi Kwarteng, de nieuw aangetreden minister van financiën in het Verenigd Koninkrijk, wil de belastingen in zijn land met 45 mrd pond verlagen. Doel is de koopkracht en de groei aan te zwengelen. De Britse munt is aan een duikvlucht begonnen.

Het pakket maatregelen komt onder meer de rijkere Britten ten goede. Zo schrapt Kwarteng onder meer het hoogste tarief van de aanvullende inkomstenbelasting (45%), dat geldt voor inkomens boven £150.000. Het basistarief in de inkomstenbelastingen gaat met 1 procentpunt omlaag, tot 19%. Concreet zouden Britse burgers die 20.000 pond per jaar verdienen, 167 pond minder moeten betalen. Voor wie 200.000 pond verdient, loopt dat op tot meer dan 5.000 pond, becijfert de BBC. Ook grondeigenaars en bedrijven zijn beter af. De regering schrapt ook haar plannen voor een nationale Zorgverzekering en een vennootschapsbelasting. Het plafond voor de bankiersbonussen verdwijnt. Het gaat om de grootste belastinghervorming in 50 jaar.

In recessie

De nieuwe Conservatieve regering van Liz Truss had de belastingverlaging al aangekondigd. Ze hoopt met de plannen de economie in het land te versterken, waardoor de ingrepen zichzelf terugverdienen. In het Britse Lagerhuis verklaarde Kwarteng te mikken op een groei van 2,5% op jaarbasis, een niveau dat de Britten niet meer hebben gehaald sinds de financiële crisis van 2008. Voor het zover is moet haar land wel 234 miljard pond lenen. Sinds vorige week is Groot-Brittannië officieel in een recessie.

Pond zakt weg

De financiële markten reageerden direct sterk negatief op de voornemens. Beleggers vrezen dat de Britten meer moeten lenen om de gaten in de begroting te dichten, met oplopende rentetarieven als een extra nadelige bijkomstigheid. Het Britse pond daalde ten opzichte van de dollar tot een niveau van $1,10 en naderde het laagste niveau in 37 jaar. Maandagmorgen daalde het pond naar een waarde van 1,035 dollar per pond bij de opening van de beurzen in Azië, het laagste niveau van 2022. In een jaar tijd is het Britse pond met meer dan 20 procent gedaald tegenover de Amerikaanse munt.