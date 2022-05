Corona kost overheid 85,5 miljard

Aan de bestrijding van de coronacrisis en het opvangen van de economische gevolgen ervan geeft de rijksoverheid in totaal 85,5 miljard euro uit. Dit verwacht de Algemene Rekenkamer. Het gaat om alle crisismaatregelen die zijn getroffen in de jaren 2020, 2021 en de nog te verwachten uitgaven in 2022.

De Rekenkamer meldt dat in de nieuwe editie van de Coronarekening, waarin alle uitgaven sinds het begin van de pandemie worden bijgehouden. In 2021 werd 33 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding van de coronacrisis. Dat is fors meer dan de 12 miljard euro die op Prinsjesdag vorig jaar september nog werd verwacht.

Verlengd

De hogere uitgaven komen onder meer, doordat regelingen zoals de NOW en de TVL voor het bedrijfsleven werden verlengd, omdat de sluitingen van bepaalde sectoren langer duurden. De ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken gaven respectievelijk 11,3 miljard en 6,1 miljard euro uit aan met name steun aan ondernemers. Het ministerie van Volksgezondheid spendeerde 8,2 miljard euro, vooral aan maatregelen om de pandemie te bestrijden.

Prijzige coronarellen

Onder meer coronarellen, demonstraties en het handhaven van coronamaatregelen zorgden vorig jaar voor ruim 800.000 overuren bij de politie. Dit kostte 44 miljoen euro, bevestigt de politie woensdag een bericht hierover in het Algemeen Dagblad. De extra inzet rondom corona was de grootste veroorzaker van overuren in 2021. Voor wat betreft de demonstraties vormden coronademonstraties een belangrijk aandeel. Die waren vaak in het weekend. Agenten moesten hierdoor doordeweeks verplicht rustdagen opnemen, waardoor er voor hun normale werk weinig tijd overbleef. Voor de inzet van de mobiele eenheid werden bijvoorbeeld onder meer wijkagenten en rechercheurs opgetrommeld, die daardoor niet hun normale werk konden doen. De uren die agenten overwerkten, moeten voor een groot deel nog worden gecompenseerd.

Ten koste van zorgvuldigheid

De snelheid waarmee in het coronajaar 2021 beslissingen werden genomen met ‘grote financiële consequenties’, ging ‘soms ten koste van de gebruikelijke zorgvuldigheid’. Dat erkende minister Sigrid Kaag (Financiën) woensdag bij het aanbieden van het financieel jaarverslag van de rijksoverheid op Verantwoordingsdag. Het waren ‘financiële injecties van niet eerder vertoonde omvang’, zegt Kaag. ‘We hebben veel extra uitgegeven maar er ook veel voor teruggekregen.’ Zij wijst op het snelle economische herstel na de coronacrisis, dat volgens haar mede te danken is aan de miljardensteun waarmee banen behouden konden blijven. Voor veel mensen zorgde dat voor ‘belangrijke lichtpunten in een jaar vol tegenslagen’, aldus Kaag.