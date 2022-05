Ondernemers vinden rekening voor box 3-compensatie ‘onjuist’

Ondernemersverenigingen zijn ontstemd over de rekening die zij krijgen voor het terugbetalen van de box 3-belasting aan spaarders, zoals de regering in de Voorjaarsnota heeft opgenomen.

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat het ‘onjuist voelt’ dat de compensatie voor de spaarbelasting deels wordt gefinancierd met een lastenverhoging voor ondernemers.

‘Ook omdat het kabinet ervoor had kunnen kiezen de staatsschuld iets verder te laten oplopen nu Nederland wat dat betreft ver beneden de EU-normen zit.’ De terugbetaling van de vermogensrendementsheffing gaat € 3,6 miljard kosten. Dat wordt onder meer gefinancierd met vennootschapsbelasting en extra heffingen in box 2. Beide organisaties vinden dat instabiel beleid, terwijl ondernemers zekerheid willen. ‘Dat hebben ze nodig om te kunnen investeren. Ondernemers staan immers vanwege de energietransitie voor grote investeringen en je kan je euro maar één keer uitgeven.’

Groeifonds en kilometervergoeding

Positief zijn VNO-NCW en MKB-Nederland over het niet aantasten van nieuwe fondsen voor klimaat- en stikstofproblemen en het Groeifonds. ‘Dit zijn immers belangrijke investeringen in de economische toekomst van ons land.’ Ook een hoger minimumloon kan de goedkeuring van ondernemers wegdragen, al vinden ze wel dat ‘de impact van de regeling op de arbeidsmarkt goed in de gaten moet worden gehouden’.

De maximale onbelaste kilometervergoeding gaat een jaar eerder dan gepland (volgend jaar al) van 19 naar 21 cent. Een jaar laten wordt dat 23 cent. Dat gaat het kabinet de komende twee jaar € 200 miljoen per jaar kosten. Uiteindelijk bepalen werkgevers zelf of ze de reiskostenvergoeding ook echt verhogen.

Bron: ANP