‘Nederland goed op weg met aanpak belastingontwijking, zorgen over woning- en arbeidsmarkt’

Nederland wordt voor het eerst in jaren niet op de vingers getikt door de Europese Commissie vanwege de fiscale wet- en regelgeving. Wel zijn er nog grote zorgen over verduurzaming, de arbeidsmarkt en de overspannen woningmarkt in Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse aanbevelingen van de Commissie, meldt de NOS.

Nederland werd jarenlang aangesproken op de vele brievenbusfirma’s, die met Nederland als doorstroomland belastingontwijking faciliteren. Inmiddels is de regelgeving op dat gebied flink aangescherpt en is er een bronbelasting ingevoerd. De Europese Commissie heeft op dat gebied dan ook voor het eerst niets meer aan te merken.

Arbeidsmarkt, verduurzaming en woningmarkt

Over de Nederlandse woning- en arbeidsmarkt klinken vanuit Brussel veel kritischer geluiden. De Commissie roept Nederland op om een beter sociaal vangnet voor zzp’ers in het leven te roepen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toe te roepen. De Europese bestuurders zijn bovendien zeer bezorgd over de overspannen woningmarkt. Huren is voor veel middeninkomens ook geen optie, omdat er veel te weinig huurwoningen zijn voor die groep. Ook loopt Nederland flink achter met verduurzaming. In het huidige tempo gaan de afgesproken klimaatdoelen niet worden behaald.

Bron: NOS