Unit4 neemt Scanmarket over

Unit4, leverancier van cloud bedrijfssoftware voor middelgrote en dienstverlenende organisaties, heeft vandaag een definitieve overeenkomst getekend voor de overname van Scanmarket. Dit is een wereldwijde aanbieder van cloudgebaseerde Source-to-Contract (S2C)-software. Dankzij de overname van deze in Denemarken gevestigde en niet-beursgenoteerde onderneming kan Unit4 nu een geïntegreerd Source-to-Pay (S2P)-traject aanbieden dat door haar bestaande ERP- en Procure-to-Pay (P2P)-oplossingen wordt ondersteund.

Nieuwe strategische mogelijkheden

De oplossingen van Scanmarket zijn een aanvulling op de functionaliteit voor transactionele inkoop (P2P) van Unit4 en bieden de nieuwste strategische mogelijkheden voor onder andere sourcing, uitgavenanalyses, leveranciersbeheer en levenscyclusbeheer voor contracten. Klanten van Scanmarket zijn onder meer Emirates Flight Catering, NatWest, ISS Facility Services, MacMillan Cancer Support en Kärcher.

‘Diepgaand inzicht in uitgaven en contracten’

Deze overname draagt niet alleen bij aan de groeiambities voor Unit4, maar betekent ook een substantiële investering in de al bestaande ERP-oplossing, meldt Unit4. ‘Klanten kunnen daarmee diepgaander inzicht verwerven in hun uitgaven en leveranciers, contracten effectiever beheren en kosten besparen op hun inkopen. Als laatste wordt ook de klantenervaring hierdoor verbeterd.’

Mike Ettling, de CEO van Unit4: “We zijn erg blij dat we Scanmarket aan de portefeuille van Unit4 toe kunnen voegen. Hun marktleidende strategische oplossingen voor wereldwijde inkoopprocessen worden gebruikt door 324 klanten in meer dan 85 landen. De producten hebben sterke bijval gekregen van marktonderzoeksbureaus zoals Gartner, Info-Tech Research Group en SpendMatters. Daarnaast zijn onze organisaties niet alleen een perfecte match qua technologie, maar ook qua bedrijfscultuur: we ontwikkelen onze oplossingen met het oog op onze gebruikers en stellen mensen centraal bij alles wat we doen. We zijn daarom verheugd om het team van Scanmarket binnen Unit4 te verwelkomen.”

Betina Nygaard, de CEO van Scanmarket: “Bij Scanmarket draait alles om onze mensen. Bij het overwegen van deze overname was het voor ons dan ook van cruciaal belang dat de overnemende partij een match vormde qua bedrijfscultuur. Dat was gelukkig zo: mensgerichtheid is ook voor Unit4 van groot belang. En niet alleen dat: het bedrijf deelt ook onze kernwaarden en heeft oog voor de kwaliteiten en vaardigheden van onze collega’s. Daarnaast delen onze organisaties een focus op digitalisering. Bij Scanmarket richten we die op het transformeren van de inkoopfunctie. De combinatie van Unit4 en Scanmarket zal resulteren in een uitgebreide Source-to-Pay-oplossing die toegevoegde waarde brengt naar de upstream en downstream inkoopprocessen van middelgrote tot grote ondernemingen.”

De overnamevoorwaarden zijn niet bekendgemaakt.