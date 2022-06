Cel geëist tegen belastingadviseur die forse hoeveelheid valse aangiftes indiende

Het Openbaar Ministerie heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van 8 maanden tegen een 47-jarige man uit Den Haag die zich schuldig zou hebben gemaakt aan het op grote schaal valselijk opmaken en opzettelijk onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting voor zijn cliënten en ook voor zichzelf. In de dagvaarding ging het om 40 onjuiste aangiften ten behoeve van negen cliënten, maar het OM vermoedt dat het in werkelijkheid om een veelvoud hiervan ging. Het totale nadeel voor de Belastingdienst becijfert het OM op tenminste ruim € 250.000.

Bezwaarprocedure Belastingdienst

De zaak kwam aan het rollen door een bezwaarprocedure tegen door de Belastingdienst aangebrachte correcties in twee aangiften inkomstenbelasting. De Belastingdienst deed nader onderzoek, achterhaalde het IP-adres en constateerde dat de verdachte belastingadviseur ruim 1.350 aangiften inkomstenbelasting had ingediend. In meer dan een derde van de aangiften werden naar het OM vermoedt (te hoge) zorgkosten opgevoerd. Ook met betrekking tot de eigen aangiften van de man werd vermoed dat die niet in orde waren. De verdiensten wegens het aangiftewerk werden namelijk niet opgegeven. De aangiften werden ingediend in de periode van 1 januari 2013 tot en met 29 mei 2018.

Beroepsverbod

Al met al vindt het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden op zijn plaats. Het OM eiste daarnaast bij de rechtbank Amsterdam een beroepsverbod van 5 jaar. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM