Deadlines voor doorgeven werkelijke omzet TVL opgeschoven

Wie een voorschot TVL Q3 2021, Q4 2021 of Q1 2022 heeft ontvangen krijgt langer de tijd de werkelijke omzet door te geven. De deadlines voor het inzenden van de gegevens zijn verplaatst, meldt de RVO.

Voor alle periodes geldt dat je eerst het vaststellingverzoek van de RVO moet hebben ontvangen. Met de werkelijke omzet stelt de RVO de definitieve subsidie vast.

Nieuwe deadlines

Kreeg je een voorschot TVL Q3 2021? Dan gaat het om de omzet in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021. Je hebt tot en met 1 september 23:59 uur om deze gegevens door te geven, dit was 1 augustus.

Kreeg je een voorschot TVL Q4 2021? Dan moet je de werkelijke omzet in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 doorgeven. De deadline hiervoor is verschoven van 1 september naar 1 november 23:59 uur. De RVO kan nu nog niet aangeven wanneer daar de eerste verzoeken voor worden verstuurd.

Vroeg je TVL Q1 2022 aan? Dan stelt de RVO de definitieve subsidie vast met de werkelijke omzet van 1 januari tot en met 31 maart 2022. Hiervoor heb je nu de tijd tot 1 februari 2023. Dit was 1 december 2022. Ook voor deze periode is nog niet bekend wanneer de RVO de verzoeken opstuurt. Zodra dit bekend is ontvang je hierover persoonlijk bericht.

Bron: RVO