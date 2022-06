Werkgevers: functies veranderen sterk door technologische ontwikkelingen

Drie op de tien werkgevers verwachten dat er de komende vijf jaar nieuwe banen ontstaan door technologische ontwikkelingen. Eenzelfde percentage voorziet dat door technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, automatisering en robotisering, functies in hun organisaties sterk gaan veranderen. Dit blijkt uit UWV-werkgeversonderzoek. Verder verwacht een op de tien werkgevers wel dat er banen zullen verdwijnen door technologische ontwikkelingen.

Nieuwe banen door technologische ontwikkelingen

30% van de werkgevers verwachten dat er de komende vijf jaar nieuwe banen zullen ontstaan. Grote werkgevers denken vaker (51%) dat technologische ontwikkelingen tot nieuwe banen zullen leiden dan kleine (29%) en middelgrote werkgevers (36%). Ook zijn er verschillen te zien tussen sectoren. Werkgevers in de sector informatie & communicatie verwachten relatief vaak (69%) dat er nieuwe banen zullen bijkomen. Ook werkgevers in het openbaar bestuur (zoals rijksoverheid, provincies en gemeenten) en werkgevers in de industrie denken vaker dan gemiddeld dat er de komende jaren nieuwe banen zullen ontstaan als gevolg van technologische ontwikkelingen.

Naast de werkgevers die nieuwe banen verwachten door technologische ontwikkelingen, verwacht 1 op de 10 werkgevers dat er banen gaan verdwijnen. Van de grote werkgevers heeft 30% deze verwachting. Werkgevers in het openbaar bestuur verwachten vaker dat technologische ontwikkelingen zullen leiden tot banenverlies (29%). Werkgevers in de sectoren onderwijs, gezondheids- & welzijnszorg en de bouwnijverheid verwachten het minst vaak dat de komende jaren door digitalisering, automatisering of robotisering banen zullen verdwijnen.

Sterke veranderingen in functies door digitalisering, automatisering en robotisering

Drie op de tien werkgevers verwachten daarnaast dat functies sterk zullen veranderen. Dit omdat taken die nu door mensen worden uitgevoerd nu en in de toekomst (deels) worden overgenomen door machines, computers en robots. Hierdoor verdwijnen er taken binnen functies, veranderen taken en worden mogelijk andere vaardigheden gevraagd. Werkgevers in het openbaar bestuur denken vaker (55%) dan werkgevers in andere sectoren dat functies sterk gaan veranderen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Ook werkgevers in het onderwijs verwachten vaker dan gemiddeld dat functies de komende vijf jaar door technologische ontwikkelingen sterk zullen veranderen. De digitalisering van het onderwijs, waaronder digitale lesmiddelen en afstandsonderwijs, is versneld door de coronacrisis.

Op werk.nl/arbeidsmarktinformatie is meer informatie te vinden over het werkgeversonderzoek.

Bron: UWV