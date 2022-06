Britse accountancysector krimpt 18% in april

De omzet van de Britse accountancysector is in april met 18 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. De sector vreest dat dit het begin zou kunnen zijn van een economische afkoeling.

De totale Britse dienstensector (inclusief accountancy) had te maken met een omzetdaling van 13 procent. In een reactie zei Julie Matheson van kantoor Kingsley Napley LLP: ‘De cijfers van april laten over het algemeen een dip zien als gevolg van piek aan het eind van het jaar.’ De sector vreest echter dat de huidige daling een economische vertraging kan aankondigen.

Bron: Accountancy Today