Zakelijke dienstverlening groeit verder: omzetstijging accountants bovengemiddeld

De omzet in de zakelijke dienstverlening is in 2025 met 3,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, de omzet in het vierde kwartaal was 4,5 procent hoger ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral accountantskantoren deden het goed, zij zagen de omzet stijgen met 7,8 procent.

De groei werd mede veroorzaakt door stijgende tarieven voor zakelijke diensten. Zo werden diensten van accountants, boekhouders, IT-dienstverleners en belastingadviseurs duurder. Bij accountants stegen de prijzen gemiddeld met 5,4 procent.

Managementadviesbureaus kenden de kleinste prijsstijging: hun tarieven lagen gemiddeld 1,1 procent hoger dan een jaar eerder. Bij vertalers daalden de tarieven in het vierde kwartaal zelfs met 2,6 procent. Dit is de grootste prijsdaling sinds het begin van de metingen in 2022.

Juridische sector groeit het snelst

De omzet groeide verder het sterkst bij rechtskundige dienstverlening, zoals advocatenkantoren, notarissen en deurwaarders. In het vierde kwartaal lag de omzet daar 9,1 procent hoger dan een jaar eerder. Over heel 2025 bedroeg de groei 8,5 procent, mede door een hogere vraag naar juridische diensten en stijgende tarieven.

Ook ingenieursbureaus presteerden sterk. Hun omzet nam in het vierde kwartaal met 8,2 procent toe en groeide over heel 2025 met 7,5 procent.

IT en uitzendsector groeien minder snel

De IT-dienstverlening liet een bescheidener groei zien. De omzet van IT-bedrijven steeg met 2,1 procent ten opzichte van een jaar eerder, de laagste groei sinds eind 2020. Over het hele jaar 2025 bedroeg de omzetgroei in deze branche 4,4 procent.

De uitzendsector kende de kleinste stijging binnen de zakelijke dienstverlening. In het vierde kwartaal groeide de omzet met slechts 0,4 procent. Over heel 2025 daalde de omzet licht, met 0,1 procent. Samen met de reclamebranche is dit een van de weinige onderdelen van de sector waar de omzet op jaarbasis terugliep.

Reissector blijft herstellen

De reisbranche zette de groei van de afgelopen jaren voort. In het vierde kwartaal nam de omzet met bijna 6,7 procent toe. Over heel 2025 groeide de sector met 8,3 procent. Sinds de coronapandemie groeit de branche vrijwel elk kwartaal.

Vertrouwen ondernemers weer positief

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn iets positiever gestemd over de economische vooruitzichten. Aan het begin van het eerste kwartaal van 2026 kwam het ondernemersvertrouwen uit op 0,3. Een kwartaal eerder stond de indicator nog op -1,2. Daarmee is het vertrouwen inmiddels drie kwartalen op rij positief, nadat het de afgelopen jaren meestal onder nul lag.