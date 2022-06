Tweede Kamer wil solidariteitsheffing

De Kamer steunt het idee van een solidariteitsheffing. Deze extra belastingaanslag zou moeten gelden voor bedrijven die profiteren van de hoge energieprijzen. Het is onduidelijk of zo’n heffing mogelijk is. Eerder vond het ministerie van Financiën het plan moeilijk uitvoerbaar.

Het voorstel komt van SP-leider Lilian Marijnissen. Zij wil grote bedrijven meer belasting laten betalen en het geld dat dit oplevert gebruiken voor lastenverlichting voor burgers. In het debat over de Voorjaarsnota sprak VVD-Fractieleider Sophie Hermans woensdag van ’een interessante gedachte’ die ’we moeten verkennen en onderzoeken’. De VVD maakt daarmee een draai. Een jaar geleden zag de partij nog niets in een solidariteitsheffing. Coalitiegenoten D66 en CDA vinden het al langer een interessant en sympathiek idee.

Vestigingsklimaat

De VVD houdt nog wel een slag om de arm en wil weten wat de eventuele effecten op het vestigingsklimaat in Nederland zijn. ‘De economie moet wel blijven draaien’, zei Hermans. Een groot deel van de oppositie wil dat het kabinet nog dit jaar extra geld uittrekt om de kwetsbaarste huishoudens te compenseren voor de prijzen die als gevolg van de oorlog in Oekraïne voortdurend blijven stijgen. Eerder was er geen Kamermeerderheid voor een solidariteitsheffing. Aanvankelijk waren niet alleen de coalitiepartijen, maar ook oppositiepartijen als PVV, SGP en JA21 tegen.

Onderzoek gedaan

Er kwam wel een onderzoek naar het idee. Het ministerie van Financiën uitte bezwaren. Zo is het moeilijk om te bepalen wie dankzij de crisis meer winst maakt en vervolgens de heffing moet betalen, schreef toenmalig staatssecretaris Vijlbrief. En het is lastig om die eventueel met terugwerkende kracht te heffen. Een algemene belastingverhoging voor alle bedrijven kan wel, maar dat ziet de VVD niet zitten omdat daarmee ook bedrijven worden geraakt die nog herstellen van de coronacrisis.

Pijn verzachten

Het kabinet heeft in totaal 6,4 miljard euro uitgetrokken om de pijn van de hoge inflatie wat te verzachten. Er kwam een energietoeslag voor mensen met een laag inkomen, de btw op de energierekening wordt verlaagd en de accijns op brandstof werd verminderd.