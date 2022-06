Ger Visser hoort ruim 4 jaar cel eisen in chaotisch hoger beroep

Het Openbaar Ministerie vindt dat topman Ger Visser van vastgoedbedrijf Eurocommerce vier jaar en drie maanden de cel in moet wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Door de ondergang van Eurocommerce ging in 2015 ook accountantskantoor Nijhof failliet.

Eurocommerce ontwikkelde kantoorruimten en bedrijfspanden en was onder anderen eigenaar van Gelredom. Bovendien werd een paardenstal gerund. In 2013 ging het bedrijf failliet. Er bleef een schuldenlast van zo’n €700 miljoen achter. Ger Visser werd persoonlijk failliet verklaard en werd in oktober 2020 veroordeeld tot drie jaar cel wegens valsheid in geschrifte rondom het faillissement van zijn vastgoedbedrijf.

Hoger beroep

De hogerberoepzaak begon woensdag, de derde procesdag, chaotisch, onder andere omdat Visser ineens geen advocaat meer heeft. Visser deed opnieuw een wrakingsverzoek en wil nieuwe rechters. De advocaat-generaal verweet de vastgoedmagnaat ‘mijlenver over de schreef’ te zijn gegaan terwijl hij weigert in te zien dat hij fout zit. Volgens justitie had Visser het faillissement van Eurocommerce aan kunnen zien komen en heeft hij razendsnel goederen en bedragen weggesluisd, om te voorkomen dat schuldeisers er aanspraak op zouden kunnen maken. Visser zou onder andere een luxe paardenstal en een restaurant voor een schijntje hebben overgedaan aan zijn kinderen. Zijn kapitale villa werd gratis aan zijn vrouw gegeven. Volgens het OM wilde Visser voorkomen dat die bezittingen van hem zouden worden afgepakt en verkocht.

Wraking

Ook zou hij valse huurovereenkomsten hebben opgesteld om financiering voor kantoorpanden te verkrijgen. Justitie wijst op kantorencomplexen die volgens Visser verhuurd werden, maar in werkelijkheid stonden die kantoren leeg. Aan de financierders liet Visser echter weten dat er wel huur werd betaald. Visser zelf beantwoordde geen enkele vraag tijdens de zaak, omdat hij zijn advocaat de laan uit heeft gestuurd. Hoewel het hof Visser een week de tijd gaf om zijn verdediging te regelen, wraakte Visser toch opnieuw zijn rechters. Hij vindt dat hij geen eerlijk proces krijgt. Eerder deed dochter Kristel ook een wrakingsverzoek. Woensdag kwam daar een nieuw wrakingsverzoek van zoon Ger jr. bij. De vrouw van Ger Visser, die ook verdachte is, liet verstek gaan wegens hartritmestoornissen. Het Openbaar Ministerie wil de slepende zaak desondanks voortzetten. De advocaat-generaal sprak van ‘obstructie van de rechtsgang’.

Eurocommerce

Eurocommerce was een vastgoedbedrijf uit Deventer van de familie Visser. De vader van Ger Visser zette het bedrijf op. Later nam zijn zoon het over. De kantorenfirma maakte in de hoogtijdagen zo’n 200 miljoen euro omzet. De familie Visser werd eigenaar van het Vitesse-stadion en een stal vol peperdure springpaarden in Lochem. Ook bezat Visser allerlei luxe bolides, zoals Ferrari’s. Het bedrijf kwam tijdens de kredietcrisis in de problemen.

Nijhof

Na het faillissement van Eurocommerce werden ook de pijlen gericht op de accountant van Eurocommerce, werkzaam bij Nijhof Accountants & Adviseurs. De accountant had goedkeurende verklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen over onder meer 2008, 2009 en 2010 en werd uiteindelijk doorgehaald. Het kantoor ging in 2015 failliet. Volgens Visser zou zijn onschuld blijken uit documenten in de failliete inboedel van Nijhof. In 2021 probeerde hij die administratie in handen te krijgen in een zaak tegen de curator van Nijhof. Visser verloor die zaak. Afgelopen februari startten zoon Ger jr. en dochter Kristel een bodemprocedure aan om de documenten alsnog boven water te krijgen. Volgens hen blijkt uit de papieren dat het vastgoedbedrijf van hun vader naar de rand van de afgrond is geduwd door de Rabobank. De familieleden spanden een zaak aan tegen de curator van Nijhof, Rabobank en en de curator van Eurocommerce.