Afscheid van TVL: 8 miljard uitgekeerd

Ruim 150.000 ondernemers hebben in totaal bijna 8 miljard euro ontvangen in de TVL-regeling. Ondernemers vroegen gemiddeld bijna drie keer een voorschot aan. Op 30 juni is de TVL beëindigd.

Tot en met 30 juni zijn er 419.121 voorschotten verleend aan 151.514 ondernemers. Er waren 8 openstellingen. Omdat het tijdelijk EU steunkader is afgelopen mogen er vanaf 1 juli geen TVL-aanvragen meer worden verleend. Ook worden onder dit steunkader geen nieuwe regelingen of bestaande regelingen met aanpassingen meer opengesteld. Het tijdelijk EU steunkader maakte het mogelijk om liquiditeitssteun te verlenen tot maximaal € 2,3 miljoen per onderneming (of groep ondernemingen) in coronatijd. Voor landbouw en visserij gold een ander plafond. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had 49% van de ondernemers binnen één week een besluit op de aanvraag en 71% binnen 3 weken. De gemiddelde omzetderving bij de toegekende aanvragen bedroeg 66%.

De meeste TVL-subsidie ging naar de volgende branches: