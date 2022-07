GBNED maant NBA tot actie rondom RGS

Een betrouwbaar Referentie Grootboek Schema (RGS). Daarvoor pleit Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED in een open brief aan de NBA, die in zijn ogen te weinig doet aan het oplossen van diverse knelpunten.

RGS is zo’n zes jaar geleden ondergebracht bij het SBR-programma, waarbij de NBA zowel de voorzittersrol van de Expertgroep RGS als van de Beheergroep RGS invult, somt GBNED op. ‘Inmiddels is sprake van een explosieve groei van het RGS-schema. Het aantal RGS-codes bedroeg in 2016 al zo’n 2.500. Eind 2021 is sprake van ruim 4.600 RGS-codes. Het RGS-schema bevat de nodige onvolkomenheden.’ In mei heeft GBNED aan de NBA daarom een samenvatting van de openstaande punten rondom RGS gestuurd, maar: ‘Daarop is niet gereageerd vanuit de NBA.’ Bottemanne stelde al eerder een lijst van knelpunten op.

Verwarring

De oproep om werk te maken van het verbeteren van RGS is daarom herhaald in een open brief aan de voorzitter en het bestuur van de NBA. Bottemanne stelt daarin dat de standaard in ons land minder succes boekt dan in andere landen. En dat komt mede door de wildgroei aan codes en documentatie over het gebruik ervan in de boekhouding. ‘Dat laatste zorgt voor verwarring bij gebruik in de praktijk. Rekeningen (niveau 4) en mutaties (niveau 5) lopen door elkaar heen.’ Daarnaast is bij RGS is de mkb-doelgroep uit het oog verloren, vindt Bottemanne. ‘Het segment Woningcorporaties voert alweer enkele jaren de boventoon bij RGS. Daar komt bij dat het werken met (branche)extensies binnen RGS niet is nageleefd.’

Verantwoordelijkheid nemen

De NBA wil, aldus Bottemanne, geen verklaring geven over de betrouwbaarheid van het RGS-schema. ‘Ook de RGS-taxonomie in XBRL kent geen formele beoordeling. Dit staat volgens mij haaks op kwaliteitsborging die vanuit een organisatie als de NBA verwacht mag worden.’ De oproep uit mei om RGS meer aandacht te geven heeft geen reactie opgeleverd; de commissie mkb van de NBA laat weten tevreden te zijn voor de aandacht die er is vanuit de NBA voor de openstaande punten en verwijst voor het oppakken van bepaalde zaken naar de RGS-Expertgroep, aldus Bottemanne in zijn brief. ‘Ik vraag me in alle eerlijkheid af of de voorzitter en overige leden van de commissie mkb van de NBA de genoemde openstaande punten allemaal inhoudelijk hebben bekeken. En hoe kun je tevreden zijn over de afhandeling van punten die al een jaar of zelfs langer open staan? Daarom nogmaals een dringende oproep om uw verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot een betrouwbaar RGS. Gevolgd door het afgeven van een verklaring vanuit de NBA dat zowel het RGS-schema als de RGS-taxonomie betrouwbaar zijn en beiden aangetoond toepasbaar in onder andere de mkb-praktijk. En pas daarna eventueel het voorzitterschap van zowel de Expert- als Beheergroep over te dragen buiten de NBA-organisatie.’